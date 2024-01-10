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Удар по дитячому центру у Харкові: з'явилося фото наслідків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар по дитячому центру у Харкові: з'явилося фото наслідків
Внаслідок атаки пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр
фото: Олег Синєгубов/Telegram

За останню добу окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів Харківської області

Російські окупанти пізно ввечері 9 січня завдали ударів по Харкову. З'явилися фото наслідків ракетного обстрілу. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

Близько 23:00 російські окупанти вдарили по Харкову із території Бєлгорода. Загарбники застосували дві зенітні ракети С-300. Внаслідок атаки пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр.

Як зазначив Синєгубов, зруйновані медичний корпус, будівля їдальні, пошкоджена територія закладу. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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За даними ОВА, за останню добу окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів Харківської області.

Вчора близько 9:30 у селі Слобожанське Харківського району через ворожий обстріл були пошкоджені опори ліній електропередач. Також після повторного обстрілу пошкоджено будівлю селищної ради, вікна, дах, паркан, стіни та прилегле сусіднє приміщення.

Як повідомлялося, російська армія увечері 9 січня завдала ударів по Харкову, унаслідок яких зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру. Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів, попередньо із ЗРК С-300 з території Білгорода.

Теги: Харків війна обстріл Харківщина

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