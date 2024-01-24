Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Харків: пошкоджено житлові будинки й наукову установу (фото, відео)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атака на Харків: пошкоджено житлові будинки й наукову установу (фото, відео)
На місці події проводиться розбір завалів
фото: Нацполіція

Окупанти вдарили по місту ракетами С-300 з території Білгородської області

Увечері у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали ударів по Харкову. Кількість потерпілих зросла до дев'ятьох, пошкоджено житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, наукову установу. Про це повідомила поліція Харківської області.

За останніми даними, за медичною допомогою звернулися дев’ятеро цивільних громадян, серед постраждалих – 4-річна дитина.

Атака на Харків: пошкоджено житлові будинки й наукову установу (фото, відео) фото 1
фото: Нацполіція

За інформацією поліції, 23 січня близько 22:00 росіяни втретє за добу обстріляли Київський район міста. Також зафіксовано влучання у Холодногірському районі. 

Попередньо, окупанти вдарили ракетами С-300 з території Білгородської області. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, наукова установа.

Атака на Харків: пошкоджено житлові будинки й наукову установу (фото, відео) фото 2
фото: Нацполіція
Атака на Харків: пошкоджено житлові будинки й наукову установу (фото, відео) фото 3
фото: Суспільне Харків

На місці події працюють криміналісти, вибухотехніки, слідчо-оперативна група. Проводиться розбір завалів, слідчі документують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, увечері 23 січня у Харкові пролунали вибухи. Місто втретє за день опинилося під ракетним обстрілом росіян. 

Як повідомлялося, уранці у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харкова, внаслідок чого загинули чотири людини. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура.

Теги: Харків окупанти місто росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Молдова заявила, що українці не надто активно шукають роботу у країні
Сусідня із Україною країна згортає роботу понад 20 центрів для біженців
Вчора, 14:33
Протягом доби відбулось 86 бойових зіткнень
ЗСУ завдали ударів по 22 районах зосередження особового складу ворога
15 сiчня, 19:19
Ракети дедалі частіше падають на голови самих росіян
Ракета, якою РФ атакувала Україну, впала в Краснодарському краї
13 сiчня, 15:48
Окупанти завдають масованого ракетного удару по Україні
Запоріжжя зазнало ракетних ударів
8 сiчня, 07:57
Рашисти зруйнували школу в Основ'янському районі Харкова
Ситуація в регіонах: росіяни вдарили з авіації по Луганщині та обстріляли 35 сіл Херсонщини
3 сiчня, 09:42
Через російські атаки загинули три людини, ще дев'ятеро – поранені
Окупанти вдарили по Запоріжжю: є загиблі та поранені (фото)
28 грудня, 2023, 18:50
Росіяни ведуть полонених бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, прикриваючись ними
Використання полонених як «живий щит»: омбудсмен розкритикував міжнародні інституції
28 грудня, 2023, 08:06
Сили оборони знищили в порту окупованої Феодосії російський великий десантний корабель «Новочеркаськ»
Атака на російський десантний корабель, новий законопроєкт про мобілізацію: головне за ніч
26 грудня, 2023, 07:00
Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили російські винищувачі Су-34 та Су-30
Нічна атака окупантів: як відпрацювали сили ППО
25 грудня, 2023, 09:03

Події в Україні

Партизани зафіксували прибуття великого десантного корабля РФ до Севастополя (фото)
Партизани зафіксували прибуття великого десантного корабля РФ до Севастополя (фото)
Харківщина та Дніпропетровщина долають наслідки ракетної атаки: ситуація в регіонах
Харківщина та Дніпропетровщина долають наслідки ракетної атаки: ситуація в регіонах
Під Волновахою приліт у район будівництва колії окупантів між Маріуполем та Донецьком
Під Волновахою приліт у район будівництва колії окупантів між Маріуполем та Донецьком
Полтавець отримав 18 повісток, але ухилився від мобілізації: суд виніс вирок
Полтавець отримав 18 повісток, але ухилився від мобілізації: суд виніс вирок
Ракетні удари по Харкову: нові деталі від рятувальників (фото, відео)
Ракетні удари по Харкову: нові деталі від рятувальників (фото, відео)
Окупанти просунулися на декількох напрямках: аналіз ISW
Окупанти просунулися на декількох напрямках: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)
78K
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
42K
Ракетний удар по Києву: як Солом’янка оговтується від атаки (фоторепортаж)
35K
Кількість біженців у Польщі стрімко зменшується: які нові маршрути українців
29K
Сусідня із Україною країна згортає роботу понад 20 центрів для біженців
20K
Демографи пропонують вигнати росіян із великих міст, щоб збільшити народжуваність

Новини

700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:28
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня
Сьогодні, 05:05
День зовнішньої розвідки. Які свята та традиції відзначаємо 24 січня
Сьогодні, 00:16
Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення
Вчора, 11:54
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
Вчора, 11:02

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua