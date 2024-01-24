Атака на Харків: пошкоджено житлові будинки й наукову установу (фото, відео)

Окупанти вдарили по місту ракетами С-300 з території Білгородської області

Увечері у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали ударів по Харкову. Кількість потерпілих зросла до дев'ятьох, пошкоджено житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, наукову установу. Про це повідомила поліція Харківської області.

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За останніми даними, за медичною допомогою звернулися дев’ятеро цивільних громадян, серед постраждалих – 4-річна дитина.

фото: Нацполіція

За інформацією поліції, 23 січня близько 22:00 росіяни втретє за добу обстріляли Київський район міста. Також зафіксовано влучання у Холодногірському районі.

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Попередньо, окупанти вдарили ракетами С-300 з території Білгородської області. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, наукова установа.

фото: Нацполіція

фото: Суспільне Харків

На місці події працюють криміналісти, вибухотехніки, слідчо-оперативна група. Проводиться розбір завалів, слідчі документують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, увечері 23 січня у Харкові пролунали вибухи. Місто втретє за день опинилося під ракетним обстрілом росіян.

Як повідомлялося, уранці у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харкова, внаслідок чого загинули чотири людини. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура.