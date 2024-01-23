Удар по Харкову: є поранені, серед яких дитина

У місті є пошкодження цивільної інфраструктури

Увечері у вівторок, 23 січня, російські окупанти втретє за добу завдали ударів по Київському району Харкова, унаслідок чого поранень зазнали семеро людей, серед яких дитина. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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«І знову удар по житловій забудові. Жодного військового обʼєкту там немає. Виключно житлові будинки, або цивільна інфраструктура, на кшталт магазинів, лікарень, аптек тощо», – розповів мер Харкова.

За словами Терехова, попередньо в місті семеро постраждалих, але ця цифра може збільшуватися.

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Як повідомив Олег Синєгубов, окупанти влучили в освітню установу, пошкоджена житлова інфраструктура, є загорання авто.

«Медики надають допомогу чотирьом пораненим, серед них – чотирирічна дитина. Загрози життю дитини немає. Дві жінки також госпіталізовані, перебувають у середньому стані. Ще одному чоловіку надали допомогу на місці, стан легкий», – розповів голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, увечері 23 січня у Харкові пролунали вибухи. Місто втретє за день опинилося під ракетним обстрілом росіян.

Як повідомлялося, уранці у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харкова, внаслідок чого загинули чотири людини. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура.

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Ранковими ударами російських агресорів по Харкову також пошкоджено обладнання оператора системи розподілу електроенергії «Харківобленерго», унаслідок чого без світла залишилися майже 11 тис. споживачів.

Також поліція показала відео перших хвилин після сьогоднішнього ранкового ракетного удару по Харкову.