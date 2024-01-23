Удар по Харкову: є загиблі, поранені діти, частина міста без світла

Рятувальна операція триває

Станом на 11:00 23 січня відомо про 3 загиблих та понад 40 поранених унаслідок ворожої атаки по Харкову. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

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Серед поранених – 4 дитини. З-під завалів надзвичайники врятували 27 людей. Інформація щодо постраждалих може оперативно оновлюватися, рятувальна операція триває.

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«Унаслідок атаки значно пошкоджені житлові багатоповерхівки. Також зруйновано навчальний заклад та інша цивільна інфраструктура. Сталося 5 пожеж, загальною площею понад 400 кв.м. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією, обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали, шукають людей. На місцях працюють психологи», – йдеться у повідомленні.

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Унаслідок атаки значно пошкоджені житлові багатоповерхівки Фото: ДСНС, Національна поліція

Ранковими ударами російських агресорів по Харкову також пошкоджено обладнання оператора системи розподілу електроенергії «Харківобленерго», унаслідок чого без світла залишилися майже 11 тис. споживачів. Про це повідомило Міністерство енергетики.

«Внаслідок ворожих ударів по Харкову пошкоджено трансформаторні підстанції, розподільний пункт та кабельні лінії. Без світу лишилися майже 11 тисяч споживачів. Тривають роботи з відновлення», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, внаслідок обстрілів відключено споживачів у населених пунктах Харківської області. Фахівці вже працюють над відновленням енергопостачання.

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Як повідомлялось, у результаті ворожого ракетного удару загорівся газопровід. Міненерго уточнило, що для стабілізації тиску перекрито частину пошкодженого ударом газопроводу в Харкові.

За його інформацією, від газопостачання відключено 12 будинків, загиблих і постраждалих серед працівників газових мереж немає. Газівники працюють над усуненням пошкоджень.

Пресслужба «Нафтогазу» зазначила, подібних влучань по газорозподільній системі цієї зими ще не траплялося.

«Аварійно-диспетчерські бригади Газмережі одразу розпочали ліквідацію аварії. Роботи на об'єкті триватимуть до повної ліквідації наслідків, загоряння зупинили», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за словами пресслужби компанії, доставка газу до осель харків'ян відновиться одразу ж після усунення всіх наслідків російської атаки та проведення ремонтних робіт.

Російські військові під час масованої атаки по Україні 23 січня завдали ударів по Шостці Сумської області.