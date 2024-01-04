Окупанти вдарили по центру Харкова: пошкоджено цивільну інфраструктуру

Наразі є інформація про пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури у центральній частині міста

Увечері 3 січня російські загарбники завдали двох ракетних ударів по Харкову, попередньо застосувавши ракети С-300. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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«Окупанти завдали 2 ударів по Харкову, попередньо ракетами С-300. На цю хвилину - без постраждалих», – заявив голова Харківської ОВА.

Також є інформація про пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури у центральній частині міста.

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«Попередньо удари по центру Харкова. Інформація про постраждалих уточнюється. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби», – зазначив Терехов.

Як повідомлялося, увечері 3 січня російські загарбники завдали ракетного удару по Харкову. Голова Харківської ОВА повідомив про один вибух у Харкові.

Нагадаємо, увечері 2 січня російська ракета влучила по одній зі шкіл Основ’янського району в Харкові, частина двоповерхової будівлі обвалилася. На місці вибуху утворилася вирва діаметром близько десяти метрів, яка наповнена водою. Рятувальники припускають, що ракетний удар пошкодив підземний водогін. У щонайменше трьох приватних будинках поблизу побило вікна.