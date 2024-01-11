Ракетний удар по Харкову: влада повідомила нові деталі

Серед постраждалих – журналісти турецького видання

Увечері 10 січня російські війська вдарили ракетами по Харкову, влучивши біля готелю в середмісті. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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«Окупанти влучили біля готелю в середмісті Харкова двома ракетами. Відомо про 10 постраждалих», – йдеться в повідомленні.

Одна людина в тяжкому стані, ще одна отримала поранення та перебуває у середньому стані, інші – у легкому.

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Повідомляється, що серед постраждалих – журналісти турецького видання, які проживали в готелі.

Наслідки удару російськи окупантів фото: Суспільне Харків

«На момент ударів у готелі перебували 30 людей – семеро людей з персоналу та 23 гостя. Ніяких військових найманців, військових тут не було. Це цивільний об'єкт, цивільна інфраструктура. Ми завжди тут розселяли тут наших друзів, гостей, які перебували у Харкові, іноземні делегації», – зазначив мер міста Терехов у коментарі місцевим журналістам.

Рятувальники ліквідовують наслідки удару фото: Суспільне Харків

Ліквідація наслідків триває, рятувальники продовжують гасіння пожежі.

Раніше Синєгубов повідомив, що російські окупанти вдарили по Київському району Харкова, попередньо ракетами С-300.

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Нагадаємо, у Харкові російські війська вдарили по цивільному обʼєкту. Як повідомлялося, у місті пролунали два вибухи. Мер міста Терехов повідомив, що окупанти завдають ударів ракетами.

На парковці поряд з обʼєктом, у який влучили росіяни, загорілися авто, повідомлялося про руйнування будівлі.