Підрив депутатом гранати на Закарпатті: серед поранених – військовий на двох протезах

Василь Штефко після повномасштабного вторгнення пішов на війну без обох ніг

Внаслідок теракту на засіданні сесії сільради на Закарпатті у п'ятницю, 15 грудня, серед інших постраждав і військовий на протезах Василь Штефко. Про це повідомляє «Укрінформ».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Військовий розповів журналістам видання, що наразі перебуває у лікарні, має осколкові поранення м'яких тканин.

За його словами, перші дві гранати які кинув один із депутатів, покотилися саме під його стілець.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Усе відбулося дуже швидко, буквально за дві-три секунди, я не встиг зреагувати. Отямився вже в лікарні. Мені провели всі операції, стабілізували. Мене врятували протези, щоправда, один з них сильно пошкоджений, доведеться міняти. Але перед тим ще мають зажити рани, то ж це буде довгий процес», – розповідає Штефко.

Військовий запевнив, що отримав всю необхідну медичну допомогу, повністю забезпечений ліками та належним доглядом.

Нагадаємо, що Василь Штефко після повномасштабного вторгнення пішов на війну без обох ніг, на протезах. За словами пана Василя, щоб потрапити до війська йому довелося навіть прибрехати у військкоматі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, увечері у суботу, 16 грудня, в лікарні Сваляви помер один із поранених після підриву трьох гранат в Керецьківській сільраді.

Як відомо, 15 грудня, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 26 осіб, шестеро з яких перебувають у важкому стані. Медики проводили реанімаційні заходи щодо підривника.

Слідчі кваліфікували подію як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію як терористичний акт. Батрину загрожує до десяти років ув'язнення.

Зауважимо, депутат-підривник лишив передсмертну записку. Він зізнався, що готував теракт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола назвав імовірний мотив Сергія Батрина.

Підривника затримали, він опритомнів і наразі перебуває у лікарні під наглядом медиків і правоохоронців. Згодом йому оберуть запобіжний захід.