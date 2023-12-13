Росія почала виробляти нові ударні безпілотники – ISW

Нові безпілотники більші та повільніші за іранські «Шахеди»

Росіяни почали серійне виробництво безпілотників гелікоптерного типу «Терміт». Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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У звіті зазначається, що 12 грудня росіяни, зокрема відомі державні пропагандисти, заявили, що країна виробляє БПЛА типу «Терміт».

Дрон озброєний ракетами 80-мм калібру, які здатні вражати цілі на відстані до шести кілометрів.

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Український військовий аналітик Олександр Коваленко заявив, що «Терміт» не загрожує Силам оборони, оскільки ці безпілотники більші та повільніші за іранські «Шахеди», що робить їх легкою мішенню для збиття.

БПЛА вертолітного типу «Терміт» озброєний керованими ракетами С-8Л з напівактивним лазерним наведенням. Натомість С-8Л має два додаткові блоки – розкладні крила посередині корпусу та головку самонаведення в носовій частині. Дальність дії ракети – до 6 кілометрів, оснащення – осколково-фугасною бойовою частиною. Сам дрон є бойовою версією БВС-ВТ 450.

Нагадаємо, Іран модифікував «Шахеди», нова модифікація є складнішої для виявлення.

До слова, Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних «Шахедів», випускає десятки на місяць.