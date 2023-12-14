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Росія блокує обміни полоненими і звинувачує в цьому Україну – Лубінець

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія блокує обміни полоненими і звинувачує в цьому Україну – Лубінець
Україна робить все, щоб відновити обміни
фото з відкритих джерел

Обміни військовополоненими зараз не відбуваються через позицію Росії

Наразі нема інформації, що найближчим часом РФ розблокує процес обміну військовополонених та повернення цивільних заручників. Про це сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що обміни військовополонених та повернення заручників станом на зараз не відбуваються виключно через позицію Росії.

«Ми як держава робимо все і щодня. Пропонуємо нові підходи, залучаємо посередників. Що ми тільки не намагаємося запропонувати російській стороні напряму і не напряму, щоб розблокувати цей процес. На мій погляд, це свідома нова тактика РФ для того, щоб створювати суспільну напругу всередині держави», – сказав Лубінець.

Він додав, що існує також проблема, коли родичам військовополонених телефонують представники РФ і кажуть, мовляв, хочуть повернути рідного, близького, але Україна не дає цього зробити. 

«Сьогодні я отримав інформацію про те, що в російських Телеграм-каналах почалася хвиля розповсюдження інформації про те, що Україна заблокувала обмін військовополоненими. Там називається кілька прізвищ, у тому числі і моє. І це на тлі того, що ми пропонували навіть сьогодні новий підхід, щоб розблокувати цей процес. Немає меж цинізму», – розповів уповноважений з прав людини.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що 28 тис. цивільних українців зараз перебуває у полоні окупантів.

Як повідомлялося, Росія фактично заморозила обмін полоненими з Україною з серпня цього року. Від початку повномасштабної війни Росії проти України в рамках обмінів полоненими додому вдалося повернути понад 2,5 тисячі українських громадян, яких утримували окупанти.

Як повідомляв Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, найближчим часом на пропагандистських каналах країни-агресорки буде запущена чергова хвиля дезінформації стосовно причин призупинки обмінів військовополоненими. Мета російських спецслужб – дестабілізувати ситуацію всередині українського суспільства та посіяти недовіру до державних органів, які займаються організацією обмінів полоненими

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Теги: обмін Україна держава обмін полоненими полон окупанти росія

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