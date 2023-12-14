Росія блокує обміни полоненими і звинувачує в цьому Україну – Лубінець

Обміни військовополоненими зараз не відбуваються через позицію Росії

Наразі нема інформації, що найближчим часом РФ розблокує процес обміну військовополонених та повернення цивільних заручників. Про це сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

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Він наголосив, що обміни військовополонених та повернення заручників станом на зараз не відбуваються виключно через позицію Росії.

«Ми як держава робимо все і щодня. Пропонуємо нові підходи, залучаємо посередників. Що ми тільки не намагаємося запропонувати російській стороні напряму і не напряму, щоб розблокувати цей процес. На мій погляд, це свідома нова тактика РФ для того, щоб створювати суспільну напругу всередині держави», – сказав Лубінець.

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Він додав, що існує також проблема, коли родичам військовополонених телефонують представники РФ і кажуть, мовляв, хочуть повернути рідного, близького, але Україна не дає цього зробити.

«Сьогодні я отримав інформацію про те, що в російських Телеграм-каналах почалася хвиля розповсюдження інформації про те, що Україна заблокувала обмін військовополоненими. Там називається кілька прізвищ, у тому числі і моє. І це на тлі того, що ми пропонували навіть сьогодні новий підхід, щоб розблокувати цей процес. Немає меж цинізму», – розповів уповноважений з прав людини.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що 28 тис. цивільних українців зараз перебуває у полоні окупантів.

Як повідомлялося, Росія фактично заморозила обмін полоненими з Україною з серпня цього року. Від початку повномасштабної війни Росії проти України в рамках обмінів полоненими додому вдалося повернути понад 2,5 тисячі українських громадян, яких утримували окупанти.

Як повідомляв Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, найближчим часом на пропагандистських каналах країни-агресорки буде запущена чергова хвиля дезінформації стосовно причин призупинки обмінів військовополоненими. Мета російських спецслужб – дестабілізувати ситуацію всередині українського суспільства та посіяти недовіру до державних органів, які займаються організацією обмінів полоненими