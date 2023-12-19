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Окупанти вигадали нову тактику розміщення своєї техніки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вигадали нову тактику розміщення своєї техніки
Останніми тижнями Волноваський район став місцем найбільшої концентрації російських резервів
фото: Петро Андрющенко/Telegram

Андрющенко: «Такого цинічного використання живого щиту за цю фазу війни ще точно не було»

Окупаційна влада Волновахи придумала цинічний план прикриття російської військової техніки. Поруч із місцями стоянок техніки, яку переміщають у зону бойових дій, загарбники встановили «польові кухні» для місцевих мешканців. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Якби існував приз за найцинічніше приховання місць паркування та розміщення військової техніки, то його однозначно взяла окупаційна влада Волновахи», – зазначає він.

Зазначається, що останніми тижнями саме Волноваха та Волноваський район стали місцем найбільшої концентрації російських резервів. Значну кількість техніки перевезли з Запорізького напряму, з-під Маріуполя та Новоазовська. Її розмістили за 10-15 км від лінії фронту, що є фактично неможливим для того, щоб не наражатися таким чином на небезпеку.

Втім спеціально для такого випадку росіяни вигадали план: біля кожного місця базування вони розгорнули «польову кухню» для мешканців, про що публічно наголосили у соціальних мережах.

«Такого відвертого та цинічного публічного використання живого щиту за цю фазу війни ще точно не було», – пише Андрющенко.

Нагадаємо, триває 664-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони дистанційного мінування та артилерійський засіб противника.

Теги: Маріуполь окупанти війна Донеччина

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