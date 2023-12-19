Окупанти вигадали нову тактику розміщення своєї техніки

Андрющенко: «Такого цинічного використання живого щиту за цю фазу війни ще точно не було»

Окупаційна влада Волновахи придумала цинічний план прикриття російської військової техніки. Поруч із місцями стоянок техніки, яку переміщають у зону бойових дій, загарбники встановили «польові кухні» для місцевих мешканців. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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«Якби існував приз за найцинічніше приховання місць паркування та розміщення військової техніки, то його однозначно взяла окупаційна влада Волновахи», – зазначає він.

Зазначається, що останніми тижнями саме Волноваха та Волноваський район стали місцем найбільшої концентрації російських резервів. Значну кількість техніки перевезли з Запорізького напряму, з-під Маріуполя та Новоазовська. Її розмістили за 10-15 км від лінії фронту, що є фактично неможливим для того, щоб не наражатися таким чином на небезпеку.

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Втім спеціально для такого випадку росіяни вигадали план: біля кожного місця базування вони розгорнули «польову кухню» для мешканців, про що публічно наголосили у соціальних мережах.

«Такого відвертого та цинічного публічного використання живого щиту за цю фазу війни ще точно не було», – пише Андрющенко.

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