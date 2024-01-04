Опівночі окупанти вдарили ракетами по Кураховому: центр міста в руїнах (фото)
Ракети зруйнували дитсадок, школу, профілакторій і кав'ярню
У ніч на 4 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Кураховому на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Ракети поцілили в центр міста.
«Близько опівночі росіяни випустили по місту ракети – зруйнували дитсадок, школу, профілакторій і кав'ярню. Крім того, пошкоджено численні багатоповерхівки», – написав Філашкін у Facebook.
За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає.
Всі обставини та наслідки удару встановлюються.
Як повідомлялося, увечері 3 січня російські загарбники завдали двох ракетних ударів по Харкову, застосувавши ракети С-300. Є інформація про пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури у центральній частині міста.
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