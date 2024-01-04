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Опівночі окупанти вдарили ракетами по Кураховому: центр міста в руїнах (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Опівночі окупанти вдарили ракетами по Кураховому: центр міста в руїнах (фото)
Ракета зруйнувала навчальні заклади Курахового
фото: Вадим Філашкін/Facebook

Ракети зруйнували дитсадок, школу, профілакторій і кав'ярню

У ніч на 4 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Кураховому на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Ракети поцілили в центр міста.

Опівночі окупанти вдарили ракетами по Кураховому: центр міста в руїнах (фото) фото 1
фото: Вадим Філашкін/Facebook

«Близько опівночі росіяни випустили по місту ракети – зруйнували дитсадок, школу, профілакторій і кав'ярню. Крім того, пошкоджено численні багатоповерхівки», – написав Філашкін у Facebook.

За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає.

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фото: Вадим Філашкін/Facebook

Всі обставини та наслідки удару встановлюються.

Як повідомлялося, увечері 3 січня російські загарбники завдали двох ракетних ударів по Харкову, застосувавши ракети С-300. Є інформація про пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури у центральній частині міста.

Теги: окупанти війна Донеччина ракета

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