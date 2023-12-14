Росія планує вести війну до 2026 року. Bild назвав українські міста, на які націлився Путін

Кремль не планує жодного перемир'я

Російський диктатор Володимир Путін має намір продовжити війну до 2026 року та захопити ще три українські міста. Про це пише військовий аналітик Bild Юліан Рьопке з посиланням на дані, надані джерелами в розвідці.

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Як зазначається, російська влада розраховує на зменшення підтримки України Заходом, а також на імітацію мирних переговорів з метою введення світової спільноти в оману щодо «мирних намірів» Росії. Насправді Кремль не планує жодного перемир'я і розробляє новий середньостроковий план війни в Україні.

До кінця 2024 року, за словами журналіста, Кремль планує встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями та вийти на річку Оскіл у Харківській області.

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До кінця 2026 року планується просунутися далі на захід до Дніпра, захопивши значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, включаючи міста Харків, Дніпро та Запоріжжя.

На Херсонському напрямку окупанти планують утримувати оборону вздовж Дніпра, не наступаючи на правий берег Херсона чи Одеси. «Всі східні території ліворуч від Дніпра мають бути завойовані протягом 36 місяців», – сказало джерело. «Тоді річка стане новим фронтом». За даними розвідки, російська влада готова втрачати в Україні до 100 000 солдатів.

До відома, військовий оглядач видання Bild Юліан Рьопке далеко не вперше поширює провакативні меседжі щодо війни РФ в Україні. Раніше він заявляв, що українське командування не повинно берегти людей, інакше «війна затягнеться на десятиліття».

Нагадаємо, начальник української військової розвідки Кирило Буданов повідомив, що російські загарбники не планують вести війну проти України у 2025 році.

Триває 659-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 82 бойових зіткнення. Ворог завдав чотири ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.