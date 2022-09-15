Підтоплення у Кривому Розі: Банкова розповіла про ліквідацію наслідків

Рятувальники працюють над ліквідацією підтоплень у Кривому Розі

Для пониження рівня води довелося підривати частину гідротехнічних споруд на річці Інгулець

У Кривому Розі триває боротьба з підтопленням, що виникло у результаті ракетного удару російських військ по дамбі.

Внаслідок такого прориву, рівень води в річці Інгулець підвищився приблизно на 2 м. Наразі підтоплено 112 будинків підтоплено. Місцева влада організувала чотири пункти збору громадян для евакуації у безпечну зону.

Для пониження рівня води довелося підривати частину гідротехнічних споруд нижче за течією.

«Після виснажливих робіт цієї довгої ночі вдалося поставити перший затвір-шандор і зафіксували зниження рівня води на всіх ділянках на 4-6 см. Після встановлення другого затвору рівень води в річці вже знизився на 40 см», – повідомив заступник голова Офісу президента Кирило Тимошенко.

Триває робота над повною локалізацією витоку. «Ситуація контрольована і вже найближчим часом проблему буде усунено», – запевнив Тимошенко.

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Нагадаємо, 14 вересня під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. По місту вдарили вісім ракет.

Російські окупанти для ударів по Кривому Рогу застосували ракети типу «Кинджал» і «Іскандер».

Рівень води у Кривому Розі після ракетного удару піднявся приблизно на 2-3 метри. Швидкість течії річки значно збільшилась. У деяких місцях вода дісталася до домогосподарств.

Вілкул назвав вулиці, яким загрожує підтоплення, і закликав їх жителів покинути свої домівки.