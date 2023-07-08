Ракетний удар по Запоріжжю: влада повідомила про наслідки (фото)

Є пошкодження адміністративних будівель і приміщення школи

Окупанти випустили чотири ракети по Запоріжжю та Задорожньому

За останню добу російські окупанти завдали 62 обстріли по 15 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

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«Чотири ракетні удари прийшлися по обласному центру та Задорожньому, авіаудари по Оріхову та Новодарівці, шість ударів з РСЗВ по Малинівці, Новодарівці, Червоному, Новоіванівці, 50 артилерійських обстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Гуляйпільському, Чарівному, Червоному, Малинівці, Білогір'ю, Новодарівці, Білогір'ю, Преображенці, Темирівці, Левадному», – йдеться в повідомленні.

Зазнали поранення двоє жителів Преображенки: 63-річна жінка та 47-річний чоловік. Їх оперативно доставили до лікарні.

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Наразі зафіксовано 32 повідомлення про руйнування будинків, квартир, адміністративних будівель, приміщення школи, автівок та іншого майна жителів.

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Раніше повідомлялося, що 7 липня російські загарбники вдарили ракетами С-300 по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі, внаслідок чого сталось загорання однієї з будівель.