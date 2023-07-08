ЗСУ розпочали нову хвилю контратак на Запоріжжі. ISW повідомив деталі

Тривають запеклі бої на Бахмутському напрямку та на адмінмежі Донецької і Запорізької областей

Російські військові блогери стверджували, що невеликі групи української піхоти здійснили серію штурмів уздовж західної лінії фронту Запорізької області

Тривають запеклі бої на Бахмутському напрямку та на адмінмежі Донецької і Запорізької областей. Українські війська розпочали нову хвилю контратак на Запорізькому напрямку. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Російські джерела стверджували, що українські війська розпочали нову хвилю контратак у західній частині Запорізької області. 7 липня. Кілька російських військових блогерів стверджували, що невеликі групи української піхоти здійснили серію штурмів уздовж західної лінії фронту Запорізької області в ніч з 6 липня на ранній ранок 7 липня.

Вони відзначають, що українські сили проявляли особливу активність на південний схід від Оріхова в напрямку Новофедорівка-Вербове і на південний захід від Оріхова в напрямку Нестерянка-Копані.

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Просування українських військ

7 липня українські війська продовжили контратаки на лінії Сватове-Кремінна. Російський військовий блогер заявив, що ЗСУ атакували позиції підрозділів 15-ї та 30-ї мотострілецьких бригад РФ на Кармазинівці - Красноріченське.

Російські джерела стверджували, що українські сили атакували російські позиції поблизу Невського, Діброви, Білогорівки, а також у напрямку Шиплівки.

6-7 липня українські війська досягли значних тактичних успіхів у районі Бахмута. Генштаб України повідомив, що українські війська вели наступальні дії на північ і південь від Бахмута та відбивали атаки росіян біля Берхівки.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська просуваються та відбили невизначену територію на Бахмутському напрямку.

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Речник Генштабу України Андрій Ковальов повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на північ і південь від Бахмута і досягли часткового успіху під Кліщіївкою. Деякі російські джерела стверджували, що українські сили контролюють важливі висоти на захід і північ від Кліщіївки.

Речник українського Таврійського угруповання військ капітан Валерій Шершень заявив, що російські війська продовжують зосереджувати свої зусилля на наступальних діях на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Благодатного. Російські джерела стверджували, що українські сили здійснили наземні атаки на південь і південний захід від Великої Новосілки, поблизу Старомайорського, Урожайного, Новодонецького і Приютного.

Група мобілізованих росіян із Алтайського і Приморського країв опублікувала відеозвернення, у якому стверджувала, що російське військове командування покинуло їх на передовій перед контратаками українських військ у Новодарівці, і що їх підрозділ втратив 66 осіб у цьому районі з січня 2023 року.

Солдати скаржилися на брак артилерійської підтримки, запасів продовольства та води, що вказує на те, що деякі російські сили, які воюють на заході Донецької області, ймовірно, стикаються з високим рівнем виснаження перед обличчям українських контратак.

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Російські військові блогери стверджували, що ситуація на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Антонівського мосту залишається незмінною та повідомляли, що українські та російські сили ведуть взаємний артилерійський обстріл позицій на протилежних берегах.

Раніше повідомлялося, що втрати Росії на південному напрямку фронту набагато вищі, ніж втрати ЗСУ. Як зазначила заступниця міінстра, російських окупантів там гине в 5,3 рази більше, ніж українських військових.

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