Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни накрили ракетами Запоріжжя, є загорання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни накрили ракетами Запоріжжя, є загорання
Ворог обстріляв місто посеред дня
фото ілюстративне

Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу

Сьогодні, 7 липня, російські загарбники вдарили ракетами С-300 по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі внаслідок чого сталось загорання однієї з будівель. Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Як зазначається, ворог вдався до ударів посеред дня. Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Ніхто з цивільних не постраждав.

«Зберігайте інформаційну тишу, аби не коригувати рашистів. Ворог воює з мирними людьми в тилу, доки наші захисники вибивають окупантів з нашої землі», – написав Малашко.

Також удар підтвердив міський голова Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Нагадаємо, російські війська здійснили 67 обстрілів 11 міст і сіл Запорізької області.

 

Теги: Запоріжжя ворог ракета обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За фактами обстрілів розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни
Окупанти тероризують Харківщину та обстрілюють прикордоння: ситуація в регіонах
5 липня, 11:11
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою
ЗСУ знищили станції радіоелектронної боротьби противника – Генштаб
4 липня, 19:10
Ворог зараз намагається наступати на Лимано-Куп'янському напрямку
Скільки солдатів Кремль відправив на схід України: ЗСУ назвали цифри
3 липня, 19:20
Наразі спостерігається активність ворожої тактичної авіації
Повітряні сили назвали кількість ракет, які були зафіксовані над Україною. Небезпека зберігається
27 червня, 12:49
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини, 24 червня 2023 р.
Обстріл Дніпропетровщини: окупанти вбили чоловіка
24 червня, 22:04
Ворог понівечив житловий сектор
Окупанти вдарили по Криворізькому району: є руйнування (фото)
22 червня, 08:13
Загалом за два тижні ЗСУ звільнили вісім населених пунктів
П’ятихатки повернулися під контроль України. ЗСУ записали відео
19 червня, 09:55
Урочище Вирва належить до національного заповідника «Хортиця»
Урочище Вирва до та після підриву росіянами Каховській ГЕС (разючі фото)
14 червня, 08:31
Українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири пункти управління росіян
За добу відбулося 27 бойових зіткнень: Генштаб доповів про ситуацію на фронті
9 червня, 18:44

Події в Україні

В Україну завітала наймолодша волонтерка з Японії (фото)
В Україну завітала наймолодша волонтерка з Японії (фото)
Вода зносить автомобілі та огорожі: як негода вплинула на ситуацію в регіонах
Вода зносить автомобілі та огорожі: як негода вплинула на ситуацію в регіонах
Ракетний удар по Львову: Садовий розкритикував ЮНЕСКО за нерішучість
Ракетний удар по Львову: Садовий розкритикував ЮНЕСКО за нерішучість
Росіяни накрили ракетами Запоріжжя, є загорання
Росіяни накрили ракетами Запоріжжя, є загорання
Ігнат повідомив, як негода впливає на роботу ППО
Ігнат повідомив, як негода впливає на роботу ППО
Окупанти вже розробили план втечі з Маріуполя – Центр нацспротиву
Окупанти вже розробили план втечі з Маріуполя – Центр нацспротиву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Безугла vs Луценко. За що «слуга» критикує ексгенпрокурора
20K
Ворог може зайти з півночі. Мер Сум зробив тривожне попередження
20K
Львів накрила потужна злива: негода наробила лиха у місті (відео)
11K
Захід може собі дозволити різні варіанти перемоги України. І ми самі в цьому винні
11K
Росія створила нове угрупування флоту в Азовському морі: розвідка назвала мету
9582
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
Сьогодні, 05:38
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
Вчора, 05:39
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:56
«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
5 липня, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
5 липня, 05:32

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту