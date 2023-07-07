Росіяни накрили ракетами Запоріжжя, є загорання

Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу

Сьогодні, 7 липня, російські загарбники вдарили ракетами С-300 по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі внаслідок чого сталось загорання однієї з будівель. Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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Як зазначається, ворог вдався до ударів посеред дня. Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Ніхто з цивільних не постраждав.

«Зберігайте інформаційну тишу, аби не коригувати рашистів. Ворог воює з мирними людьми в тилу, доки наші захисники вибивають окупантів з нашої землі», – написав Малашко.

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Також удар підтвердив міський голова Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Нагадаємо, російські війська здійснили 67 обстрілів 11 міст і сіл Запорізької області.