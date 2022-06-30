Ракетний удар по Гуляйполю: рашисти зруйнували п’ятиповерховий будинок (фото, відео)
фото: t.me/zoda_gov_ua
Окупанти атакувала Гуляйполе вночі
Російські загарбники майже щодня обстрілюють місто Гуляйполе Запорізької області. Наслідки ворожих атак показала Запорізька ОВА.
«Вчора вночі ворог поцілив у п’ятиповерховий будинок, що майже повністю зруйновано. Місто зазнає обстрілів майже щодня», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ЗСУ звільнили ще одне село на Херсонщині.
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