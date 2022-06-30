Ракетний удар по Гуляйполю: рашисти зруйнували п’ятиповерховий будинок (фото, відео)

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Атаки на Миколаїв і Кременчук: стало відомо про поранених рятувальників

«Вчора вночі ворог поцілив у п’ятиповерховий будинок, що майже повністю зруйновано. Місто зазнає обстрілів майже щодня», – йдеться у повідомленні.

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