  1. Головна
  2. Новини
  3. Ракетний терор: Арестович розповів про нову фазу війни
рус
    Новини

    Ракетний терор: Арестович розповів про нову фазу війни

    Арестович: війна вступила в нову фазу &ndash; фазу ракетного терору - Ракетний терор: Арестович розповів про нову фазу війни
    Арестович: війна вступила в нову фазу – фазу ракетного терору
    фото з відкритих джерел

    Радник голови ОП наголосив, що ракетні удари завдаються з різних сторін

    Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував сьогоднішній удар по Кременчуку та заявив, що війна вступила в нову фазу – фазу ракетного терору. Про це Арестович сказав в ефірі «Фейгін Live».

    «Били з Курської області стратегічні бомбардувальники, за попередніми даними, ракетами Х-22. Це страшенно стара ракета, неточна. Били до центру міста густонаселеного. Ракетний терор. Якщо додати до цього ситуацію в Харкові, Києві, Миколаєві і так далі, Охтирка сьогодні, я вже не кажу про міста та місцини, наближені до лінії розмежування, то зрозуміло, що почалася фаза ракетного терору щодо мирного населення», – заявив Арестович.

    Він зазначив, що Женевська конвенція та міжнародне законодавство прямо забороняє завдання ударів, які супроводжуються можливими цивільними жертвами.

    «Порушуються усі правила війни, міжнародне право. І можна констатувати таку розтягнуту ракетну Бучу. Війна вступила у нову фазу – фазу ракетного терору», – заявив він.

    Радник голови ОП наголосив, що ракетні удари завдаються з різних сторін.

    «Але я практично не сумніваюся, якщо розпакували тримісячне вето, то значить, битимуть і далі», – зазначив Арестович.

    Він наголосив, що війна пішла шляхом ескалації.

    Нагадаємо, російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

    Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети.

    Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

    Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна ракета окупація Кременчук Олексій Арестович #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ракетний терор: Арестович розповів про нову фазу війни