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  4. Харків: внаслідок обстрілу частково зруйновано депо метрополітену (фото)
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    Події в Україні

    Харків: внаслідок обстрілу частково зруйновано депо метрополітену (фото)

    Харків: внаслідок обстрілу частково зруйновано депо метрополітену (фото)
    фото: Харківська обласна прокуратура

    Прокуратура відкрила провадження

    Внаслідок російських обстрілів 13 липня на Харківщині частково зруйноване депо підземки, пошкоджені приватні будинки та газорозподільча підстанція. Про це повідомила обласна прокуратура.

    «За даними слідства, вночі військові країни-агресора завдали черговий ракетний удар по м. Харкову. Внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство в Основ’янському районі м. Харкова та приміщення ангару депо метрополітена у Салтівському районі», – йдеться в повідомленні.

    За процесуального керівництва Слобідської та Салтівської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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    Харків: внаслідок обстрілу частково зруйновано депо метрополітену (фото)
    Харків: внаслідок обстрілу частково зруйновано депо метрополітену (фото)
    Харків: внаслідок обстрілу частково зруйновано депо метрополітену (фото)
    Харків: внаслідок обстрілу частково зруйновано депо метрополітену (фото)
    Харків: внаслідок обстрілу частково зруйновано депо метрополітену (фото)
    Харків: внаслідок обстрілу частково зруйновано депо метрополітену (фото)
    фото: Харківська обласна прокуратура

    Нагадаємо, 20 червня, рашисти теж обстріляли депо харківського метрополітену.

    До слова, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

    Про ситуацію в регіонах станом на ранок 14 липня читайте тут.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Харків: внаслідок обстрілу частково зруйновано депо метрополітену (фото)