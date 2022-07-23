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    Події в Україні

    У центрі Харкова серйозні «прильоти», є постраждалі

    Над місцем удару сильне задимлення - У центрі Харкова серйозні «прильоти», є постраждалі
    Над місцем удару сильне задимлення
    фото: скріншот із відео

    На місці вибухів працюють рятувальники ДСНС

    У ніч на 23 липня російські війська знову обстріляли Харків. Вибухи сталися в центрі міста. Про це повідомив мера Харкова Ігор Терехов.

    «Декілька сильних прильотів у районі центру. Поки що відомо про одного постраждалого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться», – написав він у Telegram.

    На місці вибухів працюють рятувальники ДСНС.

    Терехов закликав усіх харків'ян перебувати в укриттях.

    Очевидці повідомляють про три вибухи. Над місцем удару сильне задимлення.

    Нагадаємо, 23 липня на світанку було оголошено повітряну тривогу майже у всіх областях України.

    Після цього прогриміли вибухи у Миколаєві та Кропивницькому.

    Зазначимо, вночі окупанти обстріляли Нікополь. Російський снаряд прилетів в одну з громад Нікопольського району. Повідомлень про жертв та постраждалих немає.

    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У центрі Харкова серйозні «прильоти», є постраждалі