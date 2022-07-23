У центрі Харкова серйозні «прильоти», є постраждалі

На місці вибухів працюють рятувальники ДСНС

У ніч на 23 липня російські війська знову обстріляли Харків. Вибухи сталися в центрі міста. Про це повідомив мера Харкова Ігор Терехов.

«Декілька сильних прильотів у районі центру. Поки що відомо про одного постраждалого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться», – написав він у Telegram.

На місці вибухів працюють рятувальники ДСНС.

Терехов закликав усіх харків'ян перебувати в укриттях.

Очевидці повідомляють про три вибухи. Над місцем удару сильне задимлення.

Нагадаємо, 23 липня на світанку було оголошено повітряну тривогу майже у всіх областях України.

Після цього прогриміли вибухи у Миколаєві та Кропивницькому.

Зазначимо, вночі окупанти обстріляли Нікополь. Російський снаряд прилетів в одну з громад Нікопольського району. Повідомлень про жертв та постраждалих немає.