У центрі Харкова серйозні «прильоти», є постраждалі
На місці вибухів працюють рятувальники ДСНС
У ніч на 23 липня російські війська знову обстріляли Харків. Вибухи сталися в центрі міста. Про це повідомив мера Харкова Ігор Терехов.
«Декілька сильних прильотів у районі центру. Поки що відомо про одного постраждалого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться», – написав він у Telegram.
На місці вибухів працюють рятувальники ДСНС.
Терехов закликав усіх харків'ян перебувати в укриттях.
Очевидці повідомляють про три вибухи. Над місцем удару сильне задимлення.
Нагадаємо, 23 липня на світанку було оголошено повітряну тривогу майже у всіх областях України.
Після цього прогриміли вибухи у Миколаєві та Кропивницькому.
Зазначимо, вночі окупанти обстріляли Нікополь. Російський снаряд прилетів в одну з громад Нікопольського району. Повідомлень про жертв та постраждалих немає.