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Обстріл України: у соцмережах з'явився новий «символ незламності»

Христина Петренко
glavcom.ua
Обстріл України: у соцмережах з'явився новий «символ незламності»
Вцілілий під час ракетного обстрілу унітаз
Фото: Анастасія Овчаренко

«Кухонна шафка. Півник. Тепер ось унітаз. Тримаються всі!»

Після ранкового обстрілу України 23 січня, українці знайшли ще один «символ незламності» – вцілілий унітаз. Одна з українок – Анастасія Овчаренко – у соцмережі X опублікувала допис зі світлиною свого знищеного будинку і підписала так:

«Бачите отой унітаз незламності? Це мій».

Під її постом українці активно почали цікавитись, чим можуть допомогти дівчині та просити скинути номер карти, аби надіслати їй кошти.

Обстріл України: у соцмережах з'явився новий «символ незламності» фото 1
Обстріл України: у соцмережах з'явився новий «символ незламності» фото 2

Дехто почав порівнювати вцілілий унітаз із півником та шафкою, які стали символами незламності українців під час артобстрілів столиці.

«Кухонна шафка. Півник. Тепер ось унітаз. Тримаються всі!

Але поки існує країна-терорист – спокою не буде…», – написала Лариса Сарган.

Обстріл України: у соцмережах з'явився новий «символ незламності» фото 3

Одна з користувачок соцмережі X вирішила організувати збір коштів для постраждалої дівчини.

Одним з перших символів незламності українського народу стала кухонна шафа з Бородянки Київської області, яка вціліла під час вибуху скинутої окупантами авіабомби. Згодом її передали Національному музею Революції Гідності. 

Також у Запоріжжі з’явився свій символ незламності. Після нічного ракетного удару по Запоріжжю на одній зі стін зруйнованого будинку так і залишилися висіти дзеркало та картина.

Нагадаємо, вранці 23 січня Росія здійснила чергову атаку на столицю України. Наразі постраждали кілька районів Києва. За словами очільника столиці Віталія Кличка, внаслідок російської ракетної атаки є 18 постраждалих. Із них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей.

Теги: росія окупанти обстріл соцмережі

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