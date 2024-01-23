Обстріл України: у соцмережах з'явився новий «символ незламності»

«Кухонна шафка. Півник. Тепер ось унітаз. Тримаються всі!»

Після ранкового обстрілу України 23 січня, українці знайшли ще один «символ незламності» – вцілілий унітаз. Одна з українок – Анастасія Овчаренко – у соцмережі X опублікувала допис зі світлиною свого знищеного будинку і підписала так:

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«Бачите отой унітаз незламності? Це мій».

Бачите отой унітаз незламності? Це мій. pic.twitter.com/NiKEPZ3E7v Будь ласка, читайте текст після реклами January 23, 2024

Під її постом українці активно почали цікавитись, чим можуть допомогти дівчині та просити скинути номер карти, аби надіслати їй кошти.

Дехто почав порівнювати вцілілий унітаз із півником та шафкою, які стали символами незламності українців під час артобстрілів столиці.

«Кухонна шафка. Півник. Тепер ось унітаз. Тримаються всі!

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Але поки існує країна-терорист – спокою не буде…», – написала Лариса Сарган.

Одна з користувачок соцмережі X вирішила організувати збір коштів для постраждалої дівчини.

Це будинок @stasy_vov

Її квартири більше немає

Те що вона і її родина живі - це чудо

Я дуже прошу вас закинути гривні сюдиhttps://t.co/W3bSx7SJKf

Дякую pic.twitter.com/ETXb18GRPt — Ольга Ларіна (@LarinaOlga) January 23, 2024

Одним з перших символів незламності українського народу стала кухонна шафа з Бородянки Київської області, яка вціліла під час вибуху скинутої окупантами авіабомби. Згодом її передали Національному музею Революції Гідності.

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Також у Запоріжжі з’явився свій символ незламності. Після нічного ракетного удару по Запоріжжю на одній зі стін зруйнованого будинку так і залишилися висіти дзеркало та картина.

Нагадаємо, вранці 23 січня Росія здійснила чергову атаку на столицю України. Наразі постраждали кілька районів Києва. За словами очільника столиці Віталія Кличка, внаслідок російської ракетної атаки є 18 постраждалих. Із них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей.