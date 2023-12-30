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Небензя погрожував Україні та Заходу на Радбезі ООН

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Небензя погрожував Україні та Заходу на Радбезі ООН
Василь Небензя закликав Україну та Захід готуватися до жахливих новин найближчим часом
фото з відкритих джерел

Представник РФ брехав про російський обстріл, звинувачуючи у всьому Україну

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя вважає, що робота ППО стала причиною жертв серед мирного населення під час масованого російського обстрілу 29 грудня. Про це він заявив на засіданні Ради Безпеки ООН.

За його словами, Київ розміщує ППО у житлових кварталах і порушує норми міжнародного гуманітарного права.

«Представниця Великобританії безапеляційно заявила, що жертв було б більше, якби не робота української ППО. Важко уявити більший цинізм», – сказав російський представник.

Натомість він заявив, що якби не робота української ППО, то жертв серед мирних жителів не було б.

«Тому ми порадили б остерігатися заяв Великої Британії про постачання Києву ще 100 ракет протиповітряної оборони, від використання яких гинуть мирні жителі», – сказав Небензя. 

Також він закликав Україну та Захід готуватися до жахливих новин найближчим часом.

29 грудня Україна та ще 30 держав подали запит на проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Головна тема – масований удар росіян.

Як повідомлялося, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця докладно розповів про наслідки масованої атаки Росії на Україну та охарактеризував російського представника Василя Небензю як особу «з ампутованою совістю і відрізаною гідністю». 

Нагадаємо, 29 грудня ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей. 

Теги: росія Радбез ООН

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