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Удар по Києву: є поранені, пошкоджено багатоповерхівки (оновлено)

Христина Петренко
glavcom.ua
Удар по Києву: є поранені, пошкоджено багатоповерхівки (оновлено)
Наслідки удару по Солом'янському району столиці
Фото: КМВА

Інформація оновлюється та уточнюється

Вранці 23 січня Росія здійснила чергову атаку на столицю України. Наразі постраждали кілька районів Києва. За словами очільника столиці Віталія Кличка, внаслідок російської ракетної атаки є 18 постраждалих. Із них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей.

Одному 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу.

Святошинський район:

Як повідомив Кличко, у житловому будинку у Святошинському районі в одній з квартир виявили не здетоновану бойову частину ракети – мешканців будинку евакуювали. 

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків пошкоджені балкони з 1 до 5 поверхи житлового будинку та чотири квартири. Також у Святошинському районі загорілася нежитлова двоповерхова будівля. За іншою адресою – палали автомобілі.

Наслідки удару по Святошинському району
Наслідки удару по Святошинському району
Фото: Поліція Києва
Удар по Києву: є поранені, пошкоджено багатоповерхівки (оновлено) фото 1
Фото: Поліція Києва
Удар по Києву: є поранені, пошкоджено багатоповерхівки (оновлено) фото 2
Фото: Поліція Києва

Печерський район:

У Печерському районі внаслідок влучання в нежитлову будівлю сталася пожежа. Під час ліквідації наслідків обстрілу виявили одного потерпілого.

Солом’янський район:

У Соломʼянському районі, в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, у кількох квартирах сталося загоряння. Також руйнувань зазнала двоповерхова нежитлова будівля.

Наслідки обстрілу Солом'янського району столиці
Наслідки обстрілу Солом'янського району столиці
Фото: КМВА
Удар по Києву: є поранені, пошкоджено багатоповерхівки (оновлено) фото 3
Фото: КМВА
Удар по Києву: є поранені, пошкоджено багатоповерхівки (оновлено) фото 4
Фото: КМВА
Удар по Києву: є поранені, пошкоджено багатоповерхівки (оновлено) фото 5
Фото: КМВА

Дарницький район:

У Дарницькому районі зафіксовано кілька місць падіння уламків, зокрема на дах 9-поверхового житлового будинку – без загоряння та поблизу території дитячого садочка – теж без подальшого горіння.

Інформація оновлюється та уточнюється. На місцях працюють оперативні служби.

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Теги: росія Віталій Кличко обстріл евакуація відео

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