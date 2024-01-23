Удар по Києву: є поранені, пошкоджено багатоповерхівки (оновлено)
Інформація оновлюється та уточнюється
Вранці 23 січня Росія здійснила чергову атаку на столицю України. Наразі постраждали кілька районів Києва. За словами очільника столиці Віталія Кличка, внаслідок російської ракетної атаки є 18 постраждалих. Із них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей.
Одному 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу.
Святошинський район:
Як повідомив Кличко, у житловому будинку у Святошинському районі в одній з квартир виявили не здетоновану бойову частину ракети – мешканців будинку евакуювали.
У Святошинському районі внаслідок падіння уламків пошкоджені балкони з 1 до 5 поверхи житлового будинку та чотири квартири. Також у Святошинському районі загорілася нежитлова двоповерхова будівля. За іншою адресою – палали автомобілі.
Печерський район:
У Печерському районі внаслідок влучання в нежитлову будівлю сталася пожежа. Під час ліквідації наслідків обстрілу виявили одного потерпілого.
Солом’янський район:
У Соломʼянському районі, в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, у кількох квартирах сталося загоряння. Також руйнувань зазнала двоповерхова нежитлова будівля.
Дарницький район:
У Дарницькому районі зафіксовано кілька місць падіння уламків, зокрема на дах 9-поверхового житлового будинку – без загоряння та поблизу території дитячого садочка – теж без подальшого горіння.
Інформація оновлюється та уточнюється. На місцях працюють оперативні служби.
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