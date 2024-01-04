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Влучання у багатоповерхівку Очакова, Нікополь без світла через обстріл: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влучання у багатоповерхівку Очакова, Нікополь без світла через обстріл: ситуація в регіонах
У Чорноморській громаді внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок
фото: ДСНС

Ввечері окупанти завдали ударів по м. Харків. Попередньо – ракетами С-300

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельниччина

Сьогодні вночі під час повітряної тривоги в області сили ППО ЗСУ  знешкодили 2 БпЛА типу Shahed. Минулося без постраждалих, на об'єктах інфраструктури руйнувань нема. Інформація щодо руйнувань приватної власності уточнюється.

Чернігівщина

За добу – сім обстрілів (27 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський район із мінометів, артилерії,  танку. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 18 вибухів з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Краснопільська та Дружбівська громади. Без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 184 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Великописарівська, Глухівська, Середино-Будська, Свеська громади.

У Великописарівській громаді внаслідок обстрілів поранено одну людину. Пошкоджено приватне домогосподарство, багатоквартирний будинок, 2 приватних магазини, аптеку, 3 приватних легкових автомобілі.

Запорізька область

Окупанти завдали 159 ударів по 23 містах та селах на лінії вогню. 111 артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Новоданилівки, Левадного, Гуляйпільського, Преображенки, Полтавки, Роботиного, Новоандріївки, Оріхова, Малих Щербаків та інших прифронтових населених пунктів.

Рашисти здійснили 33 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новоандріївці, Новодарівці, Чарівному, Червоному, Малинівці, Малій Токмачці, Щербакам, Роботиному, Полтавці, П'ятихатках та Лобковому, 7 РСЗВ-обстрілів Оріхова, Новодарівки, Малої Токмачки, Новоіванівки, Роботиного й П'ятихаток, а також вгатили 8 авіаційними снарядами по Оріхову й Новодарівці. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Вчора по обіді наші захисники збили в Дніпровському районі дві ворожі ракети. Через падіння уламків виникла незначна пожежа. Зайнялася суха трава на відкритій території. Вісім атак на Нікопольщину протягом дня.

Агресор бив артилерією та дронами-камікадзе. Цілив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.  Люди не постраждали. Але є руйнування в райцентрі. Пошкоджені кілька приватних будинків та господарських споруд, 7 сонячних панелей, теплиці, авто, лінії електропередач та газогін. Вночі ворожі артснаряди поцілили по Нікополю.

Зайнявся гараж. Вогонь рятувальники приборкали. Пошкоджені чотири приватні будинки, три господарські споруди, побиті газогони. Зачепило лінію електропередач. Без світла залишилися майже 1,5 тис родин. Люди цілі.

Харківщина

Ввечері окупанти завдали ударів по м. Харків. Попередньо – ракетами С-300. Влучання в землю. Без постраждалих. Вибуховою хвилею вибито вікна у 5-поверховому будинку. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Алісівка, Липці, Лук'янці Харківського району; Стариця, Зибине Чугуївського району; Одрадне, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Мороховець Харківського району; Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Берестове, Колодязне Куп'янського району.  Також вчора – ворожий обстріл м. Вовчанськ Чугуївського району. Без постраждалих. Вчора окупанти обстріляли с. Подоли Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

Також стався ворожий обстріл біля с. Золочів Богодухівського району. Зафіксовані влучання в поле.  Противник обстріляв с. Липці Харківського району. Без постраждалих.

Вчора вдень між с. Глибоке й с. Мороховець Харківського району стався вибух ворожої КАБ. Без руйнувань.  Ввечері – ворожий обстріл с. Липці Харківського району. Пошкоджено приватний житловий будинок.

Луганщина

Авіаційних ударів завдано по Стельмахівці, Новоєгорівці, Серебрянському лісництву. За добу противник здійснив 158 обстрілів (561 снаряд).

Донеччина

Під вогнем рашистів – 11 населених пунктів: Авдіївка, Гірник, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Неліпівка, с.Вовченка, с.Зоря, с.Сєверне, с.Тоненьке.

Пошкоджено 20 житлових будинків (з них 6 – багатоквартирні), 5 цивільних автомобілів, господарча споруда,  ЛЕП, газопровід, будівля поліції, профілакторій «Курахівський», дитячий садок, будівля ВСП, школа, кафе.  За добу на Донеччині: одна людина загинула, троє поранених.

Миколаївщина

Вчора зранку у Чорноморській громаді внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок. Власниця домівки зазнала тілесних ушкоджень.

Сьогодні зранку – артилерійські обстріли по м. Очаків Очаківської громади. Відбулось займання об’єкту енергетичної інфраструктури. Наслідки уточнюються.

Цим ранком також ворогом здійснено артилерійський обстріл м. Очакова. Внаслідок обстрілу відбулося влучання у багатоповерховий будинок, через що сталося часткове руйнування квартири на п’ятому поверсі. Інформація щодо поранених або загиблих не надходила. Дані уточнюються.

Вчора ввечері ворог наніс ракетний удар по м. Снігурівка Снігурівської громади. Влучання по території одного з підприємств спричинило пожежу, яку вдалося оперативно ліквідувати. Також пошкоджено приватні будинки. Четверо людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, серед них – неповнолітня дівчинка.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 97 обстрілів (486 снарядів), з них по м. Херсон – п'ять артилерійських обстрілів (19 снарядів).

Рашисти поцілили  у райони 32 населених пунктів області; навчальний заклад у Херсонському районі; територію підприємства у Бериславі.

Вчора окупаційні війська вдарили по с.Садове з артилерії. Один зі снарядів поцілив у житловий будинок. Під завалами оселі загинув місцевий житель. Його тіло з-під знищеного будинку дістали рятувальники.

Під вогнем російських окупаційних військ опинилася Новотягинка. Внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримала жінка 1941 року народження. Усього за добу через російську агресію дві людини загинули.

Триває 680-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу противника, три засоби протиповітряної оборони, три артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та два пункти управління противника.

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