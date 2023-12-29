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Британія відправляє Україні сотні ракет ППО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британія відправляє Україні сотні ракет ППО
Глава Міноборони Британії передає Україні ракети для захисту від російських бомбардувань
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міністр Британії заявив, що обстрілами Путін «перевіряє обороноздатність України та рішучість Заходу»

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс повідомив, що сотні ракет ППО британського виробництва відправляються в Україну для захисту від російської агресії.

«Велика Британія швидко просувається у зміцненні протиповітряної оборони України після вбивчих авіаударів Путіна. Сотні ракет ППО британського виробництва відправляються, щоб забезпечити Україні все необхідне для захисту від варварських бомбардувань Путіна. Слава Україні!» – написав Шаппс у Х.

Міністр також заявив, що «Путін перевіряє обороноздатність України та рішучість Заходу – зараз настав час світу об'єднатися і подвоїти зусилля, щоб дати Україні те, що їм потрібно для перемоги». 

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $250 млн.

Крім того, український воєнно-промисловий комплекс переобладнав радянську техніку спільно із західними партнерами, і такі установки вже працюють за призначенням.

До слова, в Україні наступного року планують суттєво наростити виробництво різного виду озброєнь. Основний акцент буде спрямований на засоби протиповітряної оборони.

Теги: обстріл війна путін Велика Британія системи ППО

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