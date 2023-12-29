Британія відправляє Україні сотні ракет ППО

Глава Міноборони Британії передає Україні ракети для захисту від російських бомбардувань

Міністр Британії заявив, що обстрілами Путін «перевіряє обороноздатність України та рішучість Заходу»

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс повідомив, що сотні ракет ППО британського виробництва відправляються в Україну для захисту від російської агресії.

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«Велика Британія швидко просувається у зміцненні протиповітряної оборони України після вбивчих авіаударів Путіна. Сотні ракет ППО британського виробництва відправляються, щоб забезпечити Україні все необхідне для захисту від варварських бомбардувань Путіна. Слава Україні!» – написав Шаппс у Х.

Міністр також заявив, що «Путін перевіряє обороноздатність України та рішучість Заходу – зараз настав час світу об'єднатися і подвоїти зусилля, щоб дати Україні те, що їм потрібно для перемоги».

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Нагадаємо, Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $250 млн.

Крім того, український воєнно-промисловий комплекс переобладнав радянську техніку спільно із західними партнерами, і такі установки вже працюють за призначенням.

До слова, в Україні наступного року планують суттєво наростити виробництво різного виду озброєнь. Основний акцент буде спрямований на засоби протиповітряної оборони.