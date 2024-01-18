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Володимир В`ятрович Народний депутат

Чому Грузії не вдалося?

glavcom.ua
Ікона із зображенням Сталіна у храмі Цмінда Самеба у Тбілісі
фото з відкритих джерел

Мітинги на захист «ікони» Сталіна у Тбілісі чітко показали, як глибоко в минуле провалилися грузини

В 2011 був у Тбілісі, зустрічався з представниками тодішньої владної команди. Всі – професіонали у своїх сферах, патріоти, завзяті до роботи. Я неймовірно заздрив їм, що вони, люди більш менш мого віку, мають можливість так змінювати свою країну, наближаючи її до Європи. Після повернення із задоволення прочитав книгу Лариси Бураквої «Чому Грузії вдалося», де гарно описані ключові реформи, які змінили країну.

Але потім була поразка Саакашвілі і реванш проросійських сил, який досі триває. Чому це стало можливим? На мою думку тому, що в Грузії відбулася «модернізації мінус декомунізація». Саме те, що грузини на рівні державної політики не зробили досить для переосмислення совєтського минулого, зокрема жахливої ролі в їх історії Сталіна, призвело до реваншу совка.

Мітинги на захист «ікони» Сталіна у Тбілісі чітко показали, як глибоко в минуле провалилися грузини.

І там, внизу їх міцно тримає Росія, в обіймах, які можуть задушити.

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Джерело
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Теги: росія декомунізація Грузія

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