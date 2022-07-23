Ранковий обстріл Харкова: з’явились фото руйнувань
У результаті обстрілу зазнав поранень чоловік
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом обстрілу Харкова 23 липня. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, 23 липня близько 6:30 російські військові обстріляли Основ’янський район Харкова. Снаряд влучив у двоповерховий житловий будинок, що призвело до його руйнування. Господар отримав поранення. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено сусідні житлові будинки. Також під вогнем окупантів опинився університет у Київському районі Харкова.
Виявлено та вилучено уламки і залишки снарядів, які в подальшому будуть направлені для проведення відповідних експертиз.
За процесуального керівництва Слобідської та Київської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, що у ніч на 23 липня російські війська знову обстріляли Харків. Вибухи сталися в центрі міста.
Рано-вранці міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про одного постраждалого.
Першою мішенню для російських снарядів став житловий будинок. Після цього рашисти вдарили по одному із вищих навчальних закладів міста.