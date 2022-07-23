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    Події в Україні

    Ранковий обстріл Харкова: з’явились фото руйнувань

    Снаряд влучив у двоповерховий житловий будинок - Ранковий обстріл Харкова: з’явились фото руйнувань
    Снаряд влучив у двоповерховий житловий будинок
    фото: Харківська обласна прокуратура

    У результаті обстрілу зазнав поранень чоловік

    Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом обстрілу Харкова 23 липня. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

    За даними слідства, 23 липня близько 6:30 російські військові обстріляли Основ’янський район Харкова. Снаряд влучив у двоповерховий житловий будинок, що призвело до його руйнування. Господар отримав поранення. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено сусідні житлові будинки. Також під вогнем окупантів опинився університет у Київському районі Харкова.

    Виявлено та вилучено уламки і залишки снарядів, які в подальшому будуть направлені для проведення відповідних експертиз.

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    Ранковий обстріл Харкова: з’явились фото руйнувань
    Ранковий обстріл Харкова: з’явились фото руйнувань
    Ранковий обстріл Харкова: з’явились фото руйнувань
    Ранковий обстріл Харкова: з’явились фото руйнувань
    Ранковий обстріл Харкова: з’явились фото руйнувань
    Ранковий обстріл Харкова: з’явились фото руйнувань
    фото: Харківська обласна прокуратура

    За процесуального керівництва Слобідської та Київської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

    Нагадаємо, що у ніч на 23 липня російські війська знову обстріляли Харків. Вибухи сталися в центрі міста.

    Рано-вранці міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про одного постраждалого.

    Першою мішенню для російських снарядів став житловий будинок. Після цього рашисти вдарили по одному із вищих навчальних закладів міста.

    Теги: Харків росія окупанти кримінал війна Офіс Генерального прокурора Україна окупація #stoprussia
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    Ранковий обстріл Харкова: з’явились фото руйнувань