Ранковий обстріл Харкова: з’явились фото руйнувань

У результаті обстрілу зазнав поранень чоловік

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом обстрілу Харкова 23 липня. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 23 липня близько 6:30 російські військові обстріляли Основ’янський район Харкова. Снаряд влучив у двоповерховий житловий будинок, що призвело до його руйнування. Господар отримав поранення. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено сусідні житлові будинки. Також під вогнем окупантів опинився університет у Київському районі Харкова.

Виявлено та вилучено уламки і залишки снарядів, які в подальшому будуть направлені для проведення відповідних експертиз.

За процесуального керівництва Слобідської та Київської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що у ніч на 23 липня російські війська знову обстріляли Харків. Вибухи сталися в центрі міста.

Рано-вранці міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про одного постраждалого.

Першою мішенню для російських снарядів став житловий будинок. Після цього рашисти вдарили по одному із вищих навчальних закладів міста.