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    Події в Україні

    Деталі вибуху у Шостці: чи причетні до цього окупанти

    Вибух на одному із підприємств Шостки не пов'язаний із війною - Деталі вибуху у Шостці: чи причетні до цього окупанти
    Вибух на одному із підприємств Шостки не пов'язаний із війною
    фото із соцмереж

    Від вибуху кілька людей отримали поранення

    Голова Сумської обласної військової адміністрації прояснив ситуацію із вибухом у Шостці, який стався сьогодні, 23 липня, вранці. Про це Дмитро Живицький повідомив у Telegram.

    За словами сумського військового губернатора, шосткинський вибух не пов’язаний із війною, розпочатою Росією 24 лютого.

    Живицький пояснив, що вибух стався на одному із підприємств міста. Кілька людей, співробітників цього підприємства, отримали травми різного ступеню важкості.

    Голова Сумської обласної адміністрації запевнив, що ситуація у Шостці – під контролем влади.

    Нагадаємо, 23 липня зранку у Шостці пролунав вибух.

    Факт вибуху підтвердили місцеві жителі.

    А 5 липня окупанти вдарили по Шостці двома ракетами.

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    Теги: вибух Сумщина Україна
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    Деталі вибуху у Шостці: чи причетні до цього окупанти