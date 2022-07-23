В Одесі гримлять вибухи

За попередніми даними, ППО збили ворожі ракети

Сьогодні, 23 липня, близько 11:11 пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне Одеса».

Перед цим об 11:06 у місті та області була оголошена повітряна тривога.

Згодом від мешканців міста з’явилися повідомлення про звуки вибухів.

Наразі офіційної інформації місцевої влади та військових про вибухи немає.

Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» повідомляє про запуск ракет з акваторії Чорного моря. Не виключено, що вибухи – результат роботи української ППО.

У небі над Одесою сліди диму.

Згодом з'явилася інформація про сім вибухів в Одесі.

Нагадаємо, 23 липня на світанку було оголошено повітряну тривогу майже у всіх областях України.

Після цього прогриміли вибухи у Миколаєві та Кропивницькому. Окупанти випустили по Кропивницькому 13 ракет. Поцілено у військовий аеродром «Канатове» та в один з об’єктів «Укрзалізниці». За попередніми даними, поранені дев'ять військовослужбовців, один загинув. Крім того, загинули два працівники відомчої охорони

Також у ніч на 23 липня російські війська вдарили по двох районах Дніпропетровської області.