Рашист Охлобистін заявив, що потрапив під обстріл із сім’єю на Донбасі
Охлобистін заявив, що приїжджав у зону бойових дій разом із дружиною та доньками
Російський актор Іван Охлобистін, який підтримує російську військову агресію, часто відвідує окуповані РФ території Донбасу разом з дружиною і шістьма дітьми. Про це він розповів російському пропагандистському виданню «Аргументы и Факты».
Охлобистін, який неодноразово закликав вбити всіх українців, заявив, що приїжджав у зону бойових дій разом із дружиною та доньками.
«Так! І з зятьком. Я потім і з синами туди їздив», – пригадав актор.
На окуповані українські території, де точаться бої, Охлобистін бере своїх нащадків, щоб «показати справжнє життя» на Донбасі.
«Звичайно, страшно. А що робити? Вони повинні розуміти, що відбувається, адже вони не розуміли. Досі наша інформаційна сфера не може донести до молодого покоління, що відбувається. Старшому поколінню нічого не треба доводити, ми знаємо самі. А ось дітям нічого не пояснили», – зазначив він.
Актор розповів, що під час таких поїздок вони з сімʼєю потрапляли під обстріл.
«Ми рази чотири, а може, й більше були там із дітьми. Ракети прилітали прямо поряд із нами – за нами, перед нами. Під артилерійські обстріли ми потрапляли. Але нас Господь береже», – додав він.
Іван Охлобистін – російський актор кіно, режисер, сценарист, пропагандист, рашист. Став відомим загалу завдяки ролі лікаря Бикова у комедійному серіалі «Інтерни». Священник РПЦ, який тимчасово заборонений у служінні.
Постійно виголошує гомофобні та антиукраїнські заяви, просуває «русский мир». Підтримує так звані «ДНР» та «ЛНР». У 2016 році отримав паспорт псевдореспубліки «ДНР».
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну говорив, нібито «РФ насправді до всього світу добре ставилася». Після цього заявляв, що в росіян зараз «велике піднесення», і вони «усіх уб’ють».
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