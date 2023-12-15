Рашист Охлобистін заявив, що потрапив під обстріл із сім’єю на Донбасі

На окуповані українські території, де точаться бої, Охлобистін бере своїх нащадків, щоб «показати справжнє життя» на Донбасі

Охлобистін заявив, що приїжджав у зону бойових дій разом із дружиною та доньками

Російський актор Іван Охлобистін, який підтримує російську військову агресію, часто відвідує окуповані РФ території Донбасу разом з дружиною і шістьма дітьми. Про це він розповів російському пропагандистському виданню «Аргументы и Факты».

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Охлобистін, який неодноразово закликав вбити всіх українців, заявив, що приїжджав у зону бойових дій разом із дружиною та доньками.

«Так! І з зятьком. Я потім і з синами туди їздив», – пригадав актор.

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На окуповані українські території, де точаться бої, Охлобистін бере своїх нащадків, щоб «показати справжнє життя» на Донбасі.

«Звичайно, страшно. А що робити? Вони повинні розуміти, що відбувається, адже вони не розуміли. Досі наша інформаційна сфера не може донести до молодого покоління, що відбувається. Старшому поколінню нічого не треба доводити, ми знаємо самі. А ось дітям нічого не пояснили», – зазначив він.

Актор розповів, що під час таких поїздок вони з сімʼєю потрапляли під обстріл.

«Ми рази чотири, а може, й більше були там із дітьми. Ракети прилітали прямо поряд із нами – за нами, перед нами. Під артилерійські обстріли ми потрапляли. Але нас Господь береже», – додав він.

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Іван Охлобистін – російський актор кіно, режисер, сценарист, пропагандист, рашист. Став відомим загалу завдяки ролі лікаря Бикова у комедійному серіалі «Інтерни». Священник РПЦ, який тимчасово заборонений у служінні.

Постійно виголошує гомофобні та антиукраїнські заяви, просуває «русский мир». Підтримує так звані «ДНР» та «ЛНР». У 2016 році отримав паспорт псевдореспубліки «ДНР».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну говорив, нібито «РФ насправді до всього світу добре ставилася». Після цього заявляв, що в росіян зараз «велике піднесення», і вони «усіх уб’ють».