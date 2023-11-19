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Депортований із Маріуполя підліток, який просив допомоги у Зеленського, повернувся до України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Депортований із Маріуполя підліток, який просив допомоги у Зеленського, повернувся до України
Богдан Єрмохін зі своєю сестрою
фото: Андрій Єрмак/Telegram

Навесні 2022 року Богдана Єрмохіна вивезли з Маріуполя та віддали до прийомної родини в Московській області

18-річний Богдан Єрмохін, якого підлітком росіяни депортували з окупованого Маріуполя, виїхав до Білорусі. Звідти хлопець вирушив до України. Про це повідомляє російське видання «Верстка» з посиланням на самого Єрмохіна та його адвокатку Катерину Бобровську.

Уповноважена при президенті РФ з прав дитини Марія Львової-Бєлова опублікувала фото Богдана та його старшої сестри в аеропорту Мінська. Сестра є його законною опікункою. За словами Львової-Бєлової, Богдан вилетів до Мінська ввечері 18 листопада.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що хлопець уже в Україні.

«Нашій команді вдалося повернути додому Богдана Єрмохіна - українського хлопця, якого Росія вивезла з окупованого Маріуполя до Московської області. Це відбулося в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA. Сьогодні Богдану виповнилося 18 років. Хлопець раніше звернувся до Президента України з проханням допомогти йому виїхати до України. Ми були у постійній комунікації з Богданом і він вже в Україні, поруч зі своєю сестрою», – написав він.

Історія Богдана Єрмохіна

Навесні 2022 року Богдана Єрмохіна вивезли з Маріуполя та віддали до прийомної родини в Московській області Росії. На початку 2023 року він спробував самостійно повернутись до України, але на кордоні з Білоруссю його затримали росіяни.

Єрмохін неодноразово заявляв, що хоче повернутися до України, де його законним представником може виступати доросла сестра. Російська влада посилалася на те, що як неповнолітній він не може сам вирішувати, де йому жити.

У листопаді 2023 року стало відомо, що Єрмохіна зобов’язали з’явитися у підмосковний військкомат у грудні 2023 року, коли йому виповниться 18 років. Підліток записав звернення до президента України Володимира Зеленського із проханням допомогти йому повернутися додому.

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Теги: росія влада Андрій Єрмак росіяни

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