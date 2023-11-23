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«Це ж фашистські гасла». Близький до Путіна бізнесмен розкритикував мітинги-концерти

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Це ж фашистські гасла». Близький до Путіна бізнесмен розкритикував мітинги-концерти
Мітинг-концерт у Москві та був присвячений роковинам анексії чотирьох українських регіонів
фото з відкритих джерел

Власник медіахолдингу «Русская медиагруппа» назвав провладні мітинги провальними

Російський бізнесмен Володимир Кисельов, власник медіахолдингу «Русская медиагруппа», куди входять одні з найрейтинговіших у Росії радіостанцій «Русское радио», «Хит FM» та «Монте-Карло», різко розкритикував організовані Кремлем мітинги-концерти. На це звернуло увагу видання The Moscow Times.

Виступаючи в ефірі телеканалу НТВ, Кисельов назвав такі мітинги «провальними», навівши за приклад захід, який відбувся 29 вересня на Красній площі в Москві та був присвячений роковинам анексії чотирьох українських регіонів.

Окремо голову медіагрупи обурило гасло мітингу-концерту: «Одна країна, одна родина, одна Росія». «Хтось думав, що це пряме гасло фашистської Німеччини – один фюрер, один народ, одна країна?» – сказав Кисельов, назвавши організаторів, які допустили таке, «пʼятою колоною».

Також, на думку Кисельова, організатори таких заходів запрошують за «шалені гроші» артистів другого ешелону, до яких бізнесмен насамперед зарахував співака Шамана.

Крім того, бізнесмен заявив, що учасників мітингу на підтримку анексії українських територій збирали за гроші. «Нічого іншого не винаходять, як за гроші зганяти цих бідолах з усіх районів Москви та Підмосковʼя. При цьому, що найдикіше, знайшли форму видавати гроші тільки після закінчення заходу – з гарантією, що люди відстояли три години», – обурився Кисельов.

The Moscow Times зазначає, що бізнесмен входить до близького кола Володимира Путіна, – зокрема, його фонд влаштовував заходи за участю президента Росії. Видання Forbes у 2011 році взагалі повідомляло, що Путін був хрещеним батьком дитини Кисельова.

Теги: росія путін Москва

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