Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Британська розвідка виявила недолік російської передової системи ППО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Британська розвідка виявила недолік російської передової системи ППО
ЗРК «Тор»
фото з відкритих джерел

Комплекс «Тор» є передовою лінією мережі ППО окупантів

Росіяни активно використовують зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) малого радіуса дії «Тор» для захисту своїх позиції на фронті в Україні, однак він має суттєвий недолік – низьку витривалість екіпажу. Про це йдеться у щоденному звіті міноборони Британії у Twitter (Х).

На думку британських розвідників, одним із найважливіших протистоянь у війні як для України, так і для Росії залишається знищення наземних систем протиповітряної оборони.

Зокрема, для російських окупантів однією з основних систем ППО залишається ЗРК «Тор». Він відрізняється від ЗРК «Панцир», який переважно захищає командні пункти і військово-повітряні бази РФ, адже має більшу дальність.

Росіяни використовують «Тор» для протидії українським безпілотникам. За даними розвідки, фактично цей ЗРК є передовою лінією мережі ППО окупантів.

При цьому «Тор» має і низку недоліків. Одна з основниз його вад – це низька витривалість екіпажу.

«Зважаючи на те, що на кожну систему припадає лише три людини, підтримання високого рівня бойової готовності протягом тривалого часу, найімовірніше, є екстремальним випробуванням на витривалість», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, що після значних втрат Росія перемістила свої стратегічні системи С-400 з «вразливого» Калінінграда на фронт в Україну.

До слова, триває 648-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнення. 

Теги: зброя окупанти росія системи ППО британська розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни прокладають для своїх ракет та БПЛА маршрути, а також намагаються виявити «слабкі місця» у протиповітряній обороні ЗСУ
Окупанти вигадали нову тактику використання «Шахедів»
23 листопада, 21:26
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
25 листопада, 09:02
Новобудови, зведені російськими окупантами, в мікрорайоні «Черемушки»
Окупанти продають квартири в Маріуполі: яка ціна
30 листопада, 23:19

Соціум

Британська розвідка виявила недолік російської передової системи ППО
Британська розвідка виявила недолік російської передової системи ППО
На кордоні з Польщею зупинив роботу ще один пункт пропуску: яка причина
На кордоні з Польщею зупинив роботу ще один пункт пропуску: яка причина
Японія запровадила нову програму для переселенців із України
Японія запровадила нову програму для переселенців із України
Іран використав війну в Ізраїлі як прикриття для страти 127 людей
Іран використав війну в Ізраїлі як прикриття для страти 127 людей
У Парижі невідомий напав на перехожих поблизу Ейфелевої вежі: є загиблий
У Парижі невідомий напав на перехожих поблизу Ейфелевої вежі: є загиблий
У Мюнхені літак примерз до злітної смуги через негоду
У Мюнхені літак примерз до злітної смуги через негоду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Авто залишилося посеред дороги: працівники військкомату забрали водія прямісінько з вантажівки
56K
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
39K
Скільки російських окупантів перебуває в Україні. Офіс Залужного назвав приголомшливу цифру
12K
Мобілізація в Україні: скільки людей ще потрібно ЗСУ
8838
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6667
Літак США перехопив іранський дрон над своїм авіаносцем

Новини

Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Мокрий сніг та туман у низці областей: прогноз погоди на 3 грудня
Сьогодні, 04:05
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Ворог активізувався на Запоріжжі, намагаючись відбити позиції – Генштаб
Вчора, 07:25
Чому нема масованих ракетних ударів РФ по Україні? ЗСУ знайшли пояснення
Вчора, 07:13
Аварії на дорогах України, вибух у Дніпрі: головне за ніч
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua