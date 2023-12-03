Британська розвідка виявила недолік російської передової системи ППО

Комплекс «Тор» є передовою лінією мережі ППО окупантів

Росіяни активно використовують зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) малого радіуса дії «Тор» для захисту своїх позиції на фронті в Україні, однак він має суттєвий недолік – низьку витривалість екіпажу. Про це йдеться у щоденному звіті міноборони Британії у Twitter (Х).

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На думку британських розвідників, одним із найважливіших протистоянь у війні як для України, так і для Росії залишається знищення наземних систем протиповітряної оборони.

Зокрема, для російських окупантів однією з основних систем ППО залишається ЗРК «Тор». Він відрізняється від ЗРК «Панцир», який переважно захищає командні пункти і військово-повітряні бази РФ, адже має більшу дальність.

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Росіяни використовують «Тор» для протидії українським безпілотникам. За даними розвідки, фактично цей ЗРК є передовою лінією мережі ППО окупантів.

При цьому «Тор» має і низку недоліків. Одна з основниз його вад – це низька витривалість екіпажу.

«Зважаючи на те, що на кожну систему припадає лише три людини, підтримання високого рівня бойової готовності протягом тривалого часу, найімовірніше, є екстремальним випробуванням на витривалість», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, що після значних втрат Росія перемістила свої стратегічні системи С-400 з «вразливого» Калінінграда на фронт в Україну.

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До слова, триває 648-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнення.