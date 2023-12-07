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Скільки дітей Росія депортувала з України: приголомшлива цифра

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Скільки дітей Росія депортувала з України: приголомшлива цифра
Країна-агресорка кожного дня продовжує депортувати все нові і нові групи українських дітей з території нашої держави
фото з відкритих джерел

«На жаль, ми не маємо дуже багато інструментів, як нам повернути всіх українських депортованих дітей», – Лубінець

Якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх. Про це під час міжнародної конференції з прав людини «Свобода або страх» заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає кореспондент Укрінформу.

«Наразі є цифра у понад 19540 офіційно підтверджених депортованих українських дітей. Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, то нам треба 55 років. І це на тлі того, що РФ кожного дня продовжує депортувати все нові і нові групи українських дітей з території нашої держави», – заявив Лубінець. За його словами, українська влада зараз має дуже багато ініціатив щодо цього. «Та, на жаль, ми не маємо дуже багато інструментів, як нам повернути всіх українських депортованих дітей. Але ми шукаємо все нові і нові конкретні інструментарії, як ми можемо повертати наших українських дітей», – запевнив омбудсмен.

Нагадаємо, Україна повернула додому вісьмох викрадених Росією дітей. Це вдалося в результаті взаємодії команди Офісу президента й уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Єрмак висловив подяку Державі Катар та ЮНІСЕФ за залученість до процесу повернення депортованих Росією дітей і тих, які опинилися на тимчасово загарбаних територіях. 

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Теги: росія діти депортація

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