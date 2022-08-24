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Черговий удар по Запоріжжю: ворожа ракета влучила в інфраструктурний об'єкт

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Черговий удар по Запоріжжю: ворожа ракета влучила в інфраструктурний об'єкт
фото: кадр відео

Рашисти завдали ще одного удару по Запоріжжю

Окупанти під ранок завдали ще одного удару по Запоріжжю. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Близько четвертої години ранку ворог атакував інфраструктурний об‘єкт одного з районів міста.

На місці вже працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, в першу годину Дня Незалежності російські окупанти знову атакували Запоріжжя.

Ракети окупантів потрапили в об'єкти інфраструктури в Шевченківському і Комунарському районах міста.

Увечері 23 серпня окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова. В області було оголошено повітряну тривогу.

Як повідомлялося, вранці загарбники завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуївському району, почалися пожежі, також в області в результаті російських обстрілів за добу було поранено двох людей.

Теги: Запоріжжя вибух війна в Україні

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