Окупанти обстріляли ще один район Харкова
«Прильоти» були відразу у кількох районах Харкова
Під обстрілом окупантів опинився Новобаварський район Харкова. Про це повідомляє в Telegram мер міста Ігор Терехов.
Терехов повідомив, що «прильоти» були відразу за кількома адресами.
«Тепер під обстрілом Новобаварський район. Прильоти за кількома адресами. Про постраждалих на цей час інформації немає», – повідомив Терехов.
Зазначимо, що окупанти з вечора вже чотири рази обстріляли Харків. Був «приліт» до Шевченківського району, там почалася пожежа.
Пізніше ворог вдарив по Запоріжжю. Там зафіксовані «прильоти» у двох районах. Були чутні звуки вибухів у Дніпрі.
Увечері 23 серпня окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова. В області було оголошено повітряну тривогу.
Як повідомлялося, Миколаєві та Харкові в ніч на 22 серпня прогриміли вибухи.
Згодом стало відомо, що окупанти поцілили в інфраструктурний об'єкт у Київському районі Харкова.
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