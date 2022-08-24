Окупанти обстріляли ще один район Харкова

Рашисти обстріляли ще один район Харкова

«Прильоти» були відразу у кількох районах Харкова

Під обстрілом окупантів опинився Новобаварський район Харкова. Про це повідомляє в Telegram мер міста Ігор Терехов.



Терехов повідомив, що «прильоти» були відразу за кількома адресами.

«Тепер під обстрілом Новобаварський район. Прильоти за кількома адресами. Про постраждалих на цей час інформації немає», – повідомив Терехов.

Зазначимо, що окупанти з вечора вже чотири рази обстріляли Харків. Був «приліт» до Шевченківського району, там почалася пожежа.

Пізніше ворог вдарив по Запоріжжю. Там зафіксовані «прильоти» у двох районах. Були чутні звуки вибухів у Дніпрі.

Увечері 23 серпня окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова. В області було оголошено повітряну тривогу.

Як повідомлялося, Миколаєві та Харкові в ніч на 22 серпня прогриміли вибухи.

Згодом стало відомо, що окупанти поцілили в інфраструктурний об'єкт у Київському районі Харкова.