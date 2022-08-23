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Ворог атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе та «Градами»: наслідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ворог атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе та «Градами»: наслідки
У Дніпрі сьогодні пролунало два вибухи
фото: Валентин Резніченко

Унаслідок обстрілу понівечені декілька приватних будинків

У Дніпрі внаслідок ракетного обстрілу рашистами один приватний будинок зруйнований, один пошкоджений. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«У Дніпрі через «приліт» російської ракети один приватний будинок зруйнований, один пошкоджений. Обійшлося без постраждалих», – повідомив Резніченко.

Він також повідомив, що на Нікополь російська армія скерувала три дрони-камікадзе та 20 снарядів з «Градів». «Понівечені декілька приватних будинків. Ще у кількох сталося загоряння. Зачепило і місцевий водно-спортивний комплекс», – повідомив голова ОВА.

Як раніше повідомлялося, сьогодні рашисти атакували Дніпро, уламки ворожих ракет впали на приватні будинки. Про це заявив мер міста Борис Філатов. Також зазначалося, що у місті пролунали два вибухи, один із них ще до увімкнення сирен.

Нагадаємо, триває 181-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. На Харківщині ворог веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих позицій. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території республіки Білорусь.

Теги: обстріл війна Дніпропетровщина

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