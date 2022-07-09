Рашисти гатили по Донеччині: щонайменше троє загиблих, десятки поранених (фото)

Окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру та житлові будинки

Станом на вечір 9 липня у Донецькій області росіяни ведуть активні обстріли по всій лінії фронту та по містах у відносному тилу. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Під вогнем – звільнена від росіян Павлівка у Вугледарській громаді. Ракетним ударом зруйновано один будинок, на щастя, без постраждалих.

В Авдіївці — більше 10 обстрілів, всі по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюють.

В Мар'їнці від обстрілів загинула щонайменше одна людина, у Красногорівці – зайнялась пожежа в полях.

В Очеретинській громаді зі Смерчів обстріляний дачний кооператив у Новоселівці Першій – без постраждалих.

«У Костянтинівці не менше п’яти прильотів по житлових масивах – вже зараз відомо про одного загиблого і 18 поранених. Також ушкоджено молокозавод і меблева фабрика», – написав Кириленко.

У Світлодарській громаді чотири людини зазнали поранень у Зайцевому.

Один загиблий і один поранений у Переїзному Званівської громади.

Нагадаємо, на Донеччині внаслідок ранкових обстрілів загинула людина (фото).

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