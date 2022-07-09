Рашисти «приговорили» двох бійців «Азову» до смерті

У так званій «ДНР» хочуть стратити наших хлопців

У терористичній «ДНР» «судили» двох членів батальйону «Азов» і «засудили» хлопців до страти. Про це повідомили російські ЗМІ.

У місцевих каналах окупанти повідомляють, що закатувати рашисти планують Костянтина Нікітенка (Фокс), та ще одного нашого захисника з позивним Фрост.

Як повідомляють окупанти, Фокс – оператор БТР-4. Справжнє ім'я Фроста – Микола. Він потрапив у полон на «Азовсталі». Йому 24 роки.

Фрост приєднався до «Азову» у 2017 році у Дніпропетровську.

Раніше «Верховний суд» терористичної організації «Донецька народна республіка» засудив двох британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також марокканця Брагіма Саадуна до страти. Чоловіки воювали на боці Збройних сил України.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні сформували новий підрозділ – Інтернаціональний легіон. 3 березня Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто хоче долучитися до захисту безпеки у Європі та світі, може приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.

Тим часом Держдума почала активно обговорювати смертну кару в Росії.

Нагадаємо, що депутати білоруської Палати представників ухвалили законопроєкт згідно з яким запроваджується смертна кара за «замах на вчинення актів тероризму».

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