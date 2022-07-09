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    Події в Україні

    Рашисти «приговорили» двох бійців «Азову» до смерті

    Українські захисники потрапили під судилище бойовиків - Рашисти «приговорили» двох бійців «Азову» до смерті
    Українські захисники потрапили під судилище бойовиків
    фото з відкритих джерел

    У так званій «ДНР» хочуть стратити наших хлопців

    У терористичній «ДНР» «судили» двох членів батальйону «Азов» і «засудили» хлопців до страти. Про це повідомили російські ЗМІ.

    У місцевих каналах окупанти повідомляють, що закатувати рашисти планують Костянтина Нікітенка (Фокс), та ще одного нашого захисника з позивним Фрост.

    Як повідомляють окупанти, Фокс – оператор БТР-4. Справжнє ім'я Фроста – Микола. Він потрапив у полон на «Азовсталі». Йому 24 роки.

    Фрост приєднався до «Азову» у 2017 році у Дніпропетровську.

    Раніше «Верховний суд» терористичної організації «Донецька народна республіка» засудив двох британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також марокканця Брагіма Саадуна до страти. Чоловіки воювали на боці Збройних сил України.

    На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні сформували новий підрозділ – Інтернаціональний легіон. 3 березня Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто хоче долучитися до захисту безпеки у Європі та світі, може приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.

    Тим часом Держдума почала активно обговорювати смертну кару в Росії.

    Нагадаємо, що депутати білоруської Палати представників ухвалили законопроєкт згідно з яким запроваджується смертна кара за «замах на вчинення актів тероризму».

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    Теги: росія окупанти ЗМІ війна Азов полон Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти «приговорили» двох бійців «Азову» до смерті