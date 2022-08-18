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Візит Гуттереша в Україну. Росія готує резонансну провокацію на на ЗАЕС?

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Візит Гуттереша в Україну. Росія готує резонансну провокацію на на ЗАЕС?
ЗАЕС із початку березня під контролем рашистів 
фото з відкритих джерел

Міноборони країни-терористки РФ заявило про підготовку провокації на атомній станції 

Представник міноборони Росії генерал-лейтенант Ігор Конашенков заявив, що Київ готує резонансну провокацію на Запорізькій атомній електростанції (АЕС) під час візиту до України генерального секретаря ООН Антоні Гутерреша. Про це пишуть російські ЗМі.  

Як відомо, за звичкою, рашисти вже не раз анонсували свої ж провокації, буцімто вчинені кимось іншим. Окупанти, які вже майже пів року вчиняють обстріли найбільшої атомної станції Європи – Запорізької АЕС і використовують її як ядерний щит, повідомили, що начебто це «Росію внаслідок провокації звинуватять у створенні техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС».

За даними ворожого міноборони, «удар» по Запорізької АЕС нчебто планують завдати силами 44-ї артбригади Збройних сил України 19 серпня з позицій у Нікополі. Тож наразі окупанти цінічно переконують, що вживають усіх необхідних заходів щодо забезпечення безпеки станції.

«Звертаємо увагу, що важких озброєнь ні на території станції, ні в прилеглих до неї районах російські війська немає. Там знаходяться лише підрозділи охорони», – кажуть в міноборони країни-терористки.  

За словами ворогів, такі дії «становлять загрозу ядерній безпеці не лише для України, а й для Європи». Імовірно, дії рашистів, які періодично обстрілюють Запорізьку атомну станцію та погрожують її підірвати, на їхню думку, загрози не становлять.  

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, у Львові президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Крім того, Організація Об'єднаних Націй (ООН) готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. Проте місія відбудеться, лише за умови якщо з цим погодяться українська і російська сторони.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Про чергові обстріли на території Запорізької АЕС міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив також 13 серпня.

«Енергоатом» попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. 

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Теги: ЗМІ ООН АЕС МАГАТЕ

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