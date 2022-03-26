Рашисти накрили «Градами» міста Луганщини: фото наслідків обстрілу

Обстріли не вщухають весь день

26 березня російські загарбники весь день обстрілюють Луганщину, незважаючи на те, що була домовленість про встановлення «режиму тиші». Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Росіяни обстріляли з «Градів» старі райони Сєвєродонецька, а лисичани оговтуються від «Точки-У», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Окупанти били цілеспрямовано по важливих об‘єктах життєзабезпечення області: продовольчі склади, станцію швидкої допомоги.

Внаслідок потужних обстрілів Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська пошкоджено близько 15 об’єктів, із них - три багатоквартирних та вісім приватних житлових будинків, школу, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.

Під час обстрілів двоє людей постраждало.

У Лисичанську було знеструмлено шахту, гірників підіймають на поверхню.

Обстріли не вщухають.

Раніше стало відомо, що 26 березня окупанти вдарили по Лисичанську ракетою «Точка-У».