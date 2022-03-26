Російські фашисти обстріляли Лисичанськ «Точкою-У»

Окупанти порушили «режим тиші» 26 березня

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив про чергові обстріли Лисичанська та Сєвєродонецька військами Росії. Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА у Facebook.

Російські окупанти порушили «режим тиші» 26 березня. Вони завдали ударів по найбільших містах Луганщини.

«Рятівники ледве встигають гасити полум’я. Через обстріли сталося загоряння будинку в Лисичанську, знеструмлено шахту, де під землею знаходяться працівники. Зараз їх намагаються підняти на поверхню. Росія вдарила по місту ракетою «Точка-У» та градами», – заявив очільник області.

За його словами, непроста ситуація склалася і в Сєвєродонецьку. Там внаслідок обстрілів загорівся продуктовий склад, два житлові та кілька дачних будинків. Окрім того, пошкоджені гаражі станції швидкої допомоги. Травмована одна жінка.

Раніше повідомлялося, що в Сєвєродонецьку російська армія знищує оптові склади з продуктами харчування.

24 березня російські окупанти обстріляли дві церкви в Луганській області.

Нагадаємо, на Луганщині відновила роботу «Укрпошта», 335 людей отримали довгоочікувані пенсії.

На території Луганської області на період дії воєнного стану щодня з 17:00 до 7:00 встановлено спеціальний режим світломаскування.