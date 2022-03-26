Внаслідок ракетних ударів у Львові пошкоджено об’єкти інфраструктури – Садовий

У місті триває гасіння пожеж

У результаті нових ракетних ударів по Львову завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Житлові будинки не постраждали, повідомив Андрій Садовий.

Триває гасіння пожеж. На місцях працюють відповідні служби.

«Наразі гасять пожежу», – заявив мер міста Андрій Садовий.

Сьогодні, 26 березня, близько 19 години Львів удруге за день зазнав ракетного удару. Як поінформував голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram, пролунало три потужні вибухи.

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, пополудні рашисти обстріляли Львів ракетами. За свідченнями очевидців, пролунало три вибухи.

Обстріл міста відбувся після оголошення повітряної тривоги на заході України. Внаслідок обстрілу постраждало п’ятеро людей.

Як стало відомо, внаслідок обстрілу Львова ракетами горить один із промислових об'єктів з паливом.

Раніше 18 березня окупанти випустили шість крилатих ракет по Львову з акваторії Чорного моря.

А 13 березня у Львові вперше від початку війни прогриміли вибухи.