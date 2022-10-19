Рашисти влаштували терор Енергодару: є серйозні пошкодження

Окупанти пошкодили одну з підстанцій, а також будівлю виконавчого комітету міської ради

Вночі російські загарбники вкотре обстріляли Енергодар на Запоріжжі. Місто частково залишилося без світла і води. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

«Обстріли спочатку промисловоі зони, а потім і самого міста почались близько опівночі і не вщухають зранку. Є повідомлення про пошкодження однієї з підстанцій, а також будівлі виконавчого комітету міської ради», – йдеться в повідомленні.

Інформації про постраждалих серед цивільного населення не надходило.

«Прошу всіх до стабілізації ситуації залишатися вдома та дотримуватися правила двох стін», – додав Орлов.

Раніше повідомлялося, що окупанти почали вивозити дітей з Енергодара до Росії.

Нагадаємо, триває 238-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.