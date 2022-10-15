Окупанти почали вивозити дітей з Енергодара до Росії
Дітей вивозять «на відпочинок» до Краснодарського краю Росії
У суботу, 15 жовтня, окупанти почали вивозити дітей з Енергодара до Російської Федерації. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
«Попри значне загострення ситуації на фронті, зокрема на Херсонському напрямку, сьогодні окупанти та колаборанти Енергодара відправляють дітей в РФ», – йдеться у повідомленні.
За словами Орлова, дітей вивозять «на відпочинок» до Краснодарського краю Росії. Мер додав, що будь-якої миті лінія фронту на Херсонському, а слідом і на Запорізькому напрямках може бути перерізана. А подальші інтенсивні бої просто заблокують всі шляхи назад.
«І можна тільки здогадуватися, що відбувається в свідомості тих батьків, які під час повномасштабної війни готові розлучатися зі своїми дітьми, та власноруч відсилають їх не просто в невідомість, а до країни-терориста», – заявив мер.
Нагадаємо, за оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.
Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.
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