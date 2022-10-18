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Обстріл Житомирщини: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Житомирщини: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві (фото)
фото: ДСНС

Унаслідок події загиблих немає

Рятувальники ліквідували пожежу на об’єкті інфраструктури Житомирщини, яка сталася внаслідок ворожого обстрілу. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Сьогодні на Житомирщині о 08:40 внаслідок ворожого удару сталася пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури. На ліквідації наслідків загоряння на місці події від ДСНС працювало п’ять одиниць техніки та 25 рятувальників. Об 11:35 пожежу ліквідовано», – зазначається у повідомленні.

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Також повідомляється, що внаслідок події загиблих немає. «Госпіталізована одна особа, яка  травмована через обстріли», – зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, внаслідок ранкових ракетних ударів по Житомиру поранення отримали двоє людей. Як повідомлялося, російські загарбники під час повітряної тривоги вдарили ракетами по Житомиру. Відомо про два прильоти в об‘єкт енергозабезпечення.

Теги: пожежа поранення Житомирщина обстріл

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