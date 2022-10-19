Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нічна атака на Миколаївщину: названо кількість збитих дронів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака на Миколаївщину: названо кількість збитих дронів
Українські захисники збивають більшість ворожих дронів
фото з відкритих джерел

Дрони збито силами та засобами ППО та воїнами Нацгвардії

У ніч на 19 жовтня російські окупанти атакували Миколаївщину дронами-камікадзе типу Shahed-136. Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».

«Одинадцять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» та один воїнами Національної гвардії України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі на Миколаївщині було оголошено повітряну тривогу. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що російські загарбники запустили у бік області дрони-камікадзе.

За словами керівника головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирила Буданова, Росія замовила декілька партій дронів-камікадзе в Ірану для атак на Україну. 

Додамо, що міністр Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

Читайте також: Іранські інструктори допомагають російським окупантам у Криму – ЗМІ
Теги: безпілотник Миколаївщина окупанти росія війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна отримає ефективну зброю проти дронів
Вони падатимуть, не діставшись до цілі: Арестович пояснив, як Україна збиватиме іранські дрони (відео)
Сьогодні, 00:34
В області оголошено повітряну тривогу
Росіяни запустили дрони-камікадзе у Миколаївську область
Вчора, 23:17
Маск заявив про першу у світі війну дронів
Маск заявив, що в Україні почалася перша в історії «війна дронів»
Вчора, 22:58

Події в Україні

Нічна атака на Миколаївщину: названо кількість збитих дронів
Нічна атака на Миколаївщину: названо кількість збитих дронів
Іранські інструктори допомагають російським окупантам у Криму – ЗМІ
Іранські інструктори допомагають російським окупантам у Криму – ЗМІ
Окупанти вночі зруйнували об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі
Окупанти вночі зруйнували об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі
Рашисти відтермінували початок опалювального сезону у Запорізькій області
Рашисти відтермінували початок опалювального сезону у Запорізькій області
Українські фахівці знову під'єднали Запорізьку АЕС до мережі
Українські фахівці знову під'єднали Запорізьку АЕС до мережі
Вони падатимуть, не діставшись до цілі: Арестович пояснив, як Україна збиватиме іранські дрони (відео)
Вони падатимуть, не діставшись до цілі: Арестович пояснив, як Україна збиватиме іранські дрони (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Головне за ніч: плани Путіна на Бахмут та надзвичайний стан у Росії
153K
Ситуація критична. Банкова закликала готуватися до відключення світла й води
89K
Запуск ракет. У більшості регіонів України завили сирени (карта)
68K
Влада блокує вихід парафій з Московського патріархату. ПЦУ звернулась до Зеленського
64K
«Дорогі брати та сестри». Список архієреїв України, які досі служать Кирилу (документи)
57K
Навіщо Кремлю так зване «припинення мобілізації»: пояснення ексдепутата Держдуми 

Новини

Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
Сьогодні, 06:21
За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
Вчора, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
Вчора, 06:33
Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
Вчора, 00:45
За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
17 жовтня, 07:11
ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
15 жовтня, 06:54

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту