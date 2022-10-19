Нічна атака на Миколаївщину: названо кількість збитих дронів

Дрони збито силами та засобами ППО та воїнами Нацгвардії

У ніч на 19 жовтня російські окупанти атакували Миколаївщину дронами-камікадзе типу Shahed-136. Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».

«Одинадцять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» та один воїнами Національної гвардії України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі на Миколаївщині було оголошено повітряну тривогу. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що російські загарбники запустили у бік області дрони-камікадзе.

За словами керівника головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирила Буданова, Росія замовила декілька партій дронів-камікадзе в Ірану для атак на Україну.

Додамо, що міністр Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.