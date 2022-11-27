Медики в Херсоні ошукали рашистів, щоб ті не захопили лікарню

На стінах лікарні персонал розклеїв попередження про інфекції, такий прийом спрацював, і росіяни ненадовго пішли

Медики організували фальшивий спалах Covid-19 і закрили лікарню на карантин

Коли російські загарбники окупували Херсон, вони спробували взяти під контроль лікарню імені Опанаса та Ольги Тропіних. Щоб завадити їм це зробити, лікарі організували фальшивий спалах Covid-19. Про це передає The Wall Street Journal.

Відомо, що окупанти наказали головному лікарю Леоніду Ремізі зняти з входу до лікарні державний прапор України, однак той відмовився.

«Ви можете застрелити мене, якщо хочете, але я не збираюся цього робити», – сказав лікар.

Леонід Реміга вийшов у захисному костюмі та сказав, що рашистам не можна входити, бо в лікарні спалах коронавірусу The Wall Street Journal

Зазначається, що вперше рашисти пішли, не наполягаючи на своєму. Однак потім затримали двох лікарів та заборонили українську символіку. Проте медики з лікарні Тропіних сховали обладнання, а також почали шпигувати за росіянами на користь українських спецслужб.

Крім того. окупанти намагалися перетворити лікарню Тропіних на військовий шпиталь, змусити лікарів лікувати їх поранених. Тоді до них вийшов сам головний лікар Реміга у захисному костюмі та сказав, що росіянам не можна входити, бо в лікарні спалах коронавірусу. На стінах лікарні персонал розклеїв попередження про небезпечні інфекції. Такий прийом спрацював, і росіяни ненадовго пішли.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ.

Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.