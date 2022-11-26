Рашисти протягом дня п'ять разів обстрілювали Херсон, загинула людина

Житель Херсона загинув внаслідок влучання ворожих снарядів у гаражний кооператив

Сьогодні, 26 листопада, протягом дня російські війська п’ять разів обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілів загинула одна людина. Про це повідомила начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

«Загалом за день було п’ять обстрілів, загиблих – один», – зазначила вона.

За словами Галини Лугової, внаслідок обстрілів росіян повибивало шибки на цокольному поверсі будівлі Дніпровської районної ради. Унаслідок влучання у гаражний кооператив загинула людина. Окрім того, обстрілів зазнали два будинки та суднобудівне училище.

Загалом у період 20-26 листопада у Херсоні зафіксували 80 влучань ворожих снарядів, 16 людей загинули та 35 постраждали, серед поранених є дитина.

Нагадаємо, 26 листопада у Херсон було подано електрику. Першочергово подадуть потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж – побутовим споживачам.

Як відомо, триває 276 доба повномасштабної війни РФ проти України. Противник не припиняє завдавати ударів по цивільних об’єктах. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на окремих напрямках продовжує наступальні дії. Намагається поповнювати втрати в особовому складі, озброєнні, боєприпасах, техніці та паливно-мастильних матеріалах. Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.