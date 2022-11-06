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На Сумщині військові збили російський безпілотник

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Сумщині військові збили російський безпілотник

Безпілотник збили бійці добровольчих формувань

У Сумській області сьогодні, 6 листопада, бійці добровольчих формувань збили російський безпілотник. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Суми» у Facebook.

«6 листопада 2022 року, опівдні, силами одного із добровольчих формувань на території Миропільської громади було збито ворожий безпілотник», – йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що оперативна ситуація у Сумській області є цілком контрольованою.

Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ знищили майже 500 російських окупантів, а також збили три ворожі безпілотники.

Додамо, що міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян 5 листопада вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе, але наполягає на тому, що передача відбулася до війни РФ проти України.

Водночас Іран не бачить використання своїх безпілотників в Україні. «Якщо (Україна – ред.) має документи, які підтверджують, що Росія застосувала іранські дрони в Україні, вони мають надати їх нам. Якщо нам доведуть, що Росія використала іранські дрони у війні проти України, ми не залишимося байдужими», – додав глава МЗС Ірану.

Як відомо, Росія закуповує в Ірану безпілотники та використовує їх для атак на Україну. При цьому в Ірані продовжували заперечувати передавання Росії дронів-камікадзе Shahed 136. Ця держава цинічно заявила, що вона нібито нейтральна та закликала Україну «бути реалісткою». 

На тимчасово окупованих територіях України та в Білорусі присутні іранські інструктори, як допомагають запускати дрони по українських містах. Зокрема, нещодавно на південь України прибула нова група радників з Ірану.

Читайте також: Іран вже використовує залежність Росії від свого озброєння – ISW

Теги: Facebook безпілотник військові Сумщина

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